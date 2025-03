Adani, per Vieri arriva l'ultima stoccata: sapete che ha fatto un ex amico?

Dopo un lungo silenzio l'opinionista torna a parlare dell'ex amico. Poi discute su Cassano per l'episodio di Hummels e incensa il rossonero Reijnders

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tra Lele Adani e Bobo Vieri è la storia di un’amicizia finita. Cosa sia accaduto per rompere un legame che sembrava indissolubile non è ancora chiaro. Di certo c’è che la frattura appare difficilmente ricomponibile. Dopo un periodo di silenzio, l’opinionista bresciano è tornato a parlare dell’ex attaccante senza citarlo direttamente ma facendone chiaro riferimento. E certamente non sono state parole tenere.

Adani torna a parlare di Vieri

C’era una volta la Bobo TV. E c’è ancora, anche se con protagonisti e spirito differenti rispetto alla sua versione originaria. Se Christian Vieri è andato avanti per la sua strada, altrettanto hanno fatto i suoi tre vecchi amici Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Proprio nel corso del podcast Viva El Football, curato dai tre folkloristici opinionisti, l’ex attaccante è stato tirato in ballo. E naturalmente non sono arrivati complimenti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il traditore amico dei traditori

Il racconto di Adani parte soft: “Il nostro ex amico, quello che ci ha tradito, disse che a pagamento prese un aereo per andare a vedere Barcellona-Arsenal e si è giocato negli ultimi venti metri per tutta la partita. E tu avevi voglia di pagare il biglietto e metterti in tribuna per la bellezza del calcio“.

Poi si entra nel dettaglio: “Il nostro ex amico è stato uno degli attaccanti più importanti della storia del calcio in Italia. Ha fatto in modo di legare con tutti: amici, nemici, traditori, gente che non fa questo di mestiere, i tifosi di tutte le squadre“.

L’importanza di avere Reijnders

Ma nel podcast “Viva El Football” c’è stato anche modo di trattare altri argomenti. Uno di questi riguarda Tijani Reijnders, osannato da Lele Adani: “Dicevamo per quanto riguarda Reijnders? Mi fate per cortesia un conto sulla somma di gol e assist di campionato, Champions League, Nazionale, Coppa Italia. Reijnders è un giocatore per tutti i contesti, i campionati, gli allenatori, per ogni tipo di maglia e di squadra“.

La Roma e il furto subito che divide Adani e Cassano

Infine, si torna a parlare anche dell’eliminazione della Roma dall’Europa League. Adani la definisce “un furto clamoroso“. E poi aggiunge: “Ho fatto delle verifiche, e posso dire che a 40 metri dalla porta, al 15′ di un ottavo di Europa League, quello è giallo tutta la vita. Quelli del Bilbao non avrebbero neanche protestato. Se sei al limite dell’area non c’è dubbio. La Roma ha cercato di lottare alla fine, ma abbiamo perso una bella squadra“.

Non è dello stesso parere Antonio Cassano che invece, al contrario, evidenzia l’ingenuità di Hummels nell’episodio: “L’errore è di Hummels. L’avversario è lento, non c’era bisogno di quell’intervento. E una decisione al limite. Se fosse successo al contrario, apriti cielo“.