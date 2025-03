Adani non dimentica, ancora veleno su Sky dopo il divorzio polemico

L'ospitata di Totti a Viva El Futbol è l'assist per l'accusa: il giallo del post pubblicato e poi sparito e la solidarietà al social media manager

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Chi ha detto che gli assist si confezionano solo in campo? L’ultima ‘magia’ di Francesco Totti è avvenuta online. La sua ospitata a Viva el Futbol, il formato condotto da Adani, Cassano e Ventola ha infatti ‘dato il la’ all’ex difensore per tornare sul divorzio polemico da Sky dopo una collaborazione durata nove anni.

Adani, ancora veleno su Sky ‘grazie’ a Totti

Le dichiarazioni di Totti a Viva el Futbol hanno avuto ampia risonanza mediatica anche fuori dai confini nazionali. E Adani lo ha sottolineato nel corso dell’ultima puntata del format, ringraziando chi ha citato la fonte e bacchettando chi invece ha dimenticato di farlo.

In particolare, in tanti hanno ripreso un passaggio della leggenda della Roma sul suo possibile ritorno in campo in una squadra di Serie A che lo avrebbe costretto a lasciare la Capitale per trasferirsi nelle vicinanze di Cassano, nuovamente duro nei confronti di Juve e Milan in seguito agli ultimi risultati di Champions. La notizia, come spiegato da Adani, è stata rilanciata con citazione e riferimenti anche sui social di Sky, salvo poi sparire. Cancellata.

La frecciata di Adani all’emittente satellitare

A questo punto Adani sale in pedana e sferra la stoccata. “Tutto è sparito dall’Instagram di Sky. Solidarietà al social media manager, non vorrei essere in lui e non vorrei che l’avessero licenziato”. E avanza un’ipotesi: “Secondo me qualche spia lì nella redazione ha detto che non si poteva citare Viva el Futbol e così la notizia è sparita”.

E quindi chiosa con una proposta: “È stato un professionista corretto che ha citato Totti e noi. Mi rivolgo a lui: ‘Se vuoi presentare un curriculum da noi, noi ti ascoltiamo, nel caso dovessero sollevarti dall’incarico”.

Adani-Sky: divorzio tra le polemiche dopo 9 anni

Per nove anni Adani è stato una delle punte di diamanti di Sky, prima dell’addio e del passaggio in Rai, dove tuttora è opinionista e voce tecnica delle partite della Nazionale commentate da Alberto Rimedio. Da quando l’avventura con la paytv si è interrotta, l’ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina è più volte tornato sull’argomento con tono polemico.

Proprio nel corso di una puntata di ‘Viva El Futbol’ aveva spiegato di essere stato “fatto fuori di colpo”, all’improvviso, nonostante nelle mail dei responsabile fosse ritenuto “una colonna portante” del format sull’Europa League di cui era protagonista con Anna Billò.