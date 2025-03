Juve e Milan, è il giorno dei rimpianti: le prestazioni di Feyenoord e PSV riaccendono le polemiche. Cassano all’attacco

Le sconfitte delle due squadre olandesi aumentano i rimpianti della Juventus e del Milan. Cassano senza freni, punta il dito contro il livello della Serie A

“La sera dei rimpianti“, ci perdonerà Lucio Dalla se abbiamo cambiato il titolo della sua canzone. Ma Juventus e Milan non possono fare altro che guardarsi alla specchio e dirsi: “Dovevamo fare di più”. Bianconeri e rossoneri sono stati eliminati da due squadre che agli ottavi di finale non sono sembrate irresistibili, anche se ogni gara ha la sua storia e sicuramente nel calcio non vige la proprietà transitiva.

Juve e Milan, quanti rimpianti

Nel calcio non esistono i “se”, si va in campo e si dimostra la superiorità. La Juventus non è riuscita a farlo contro il Psv in Olanda, nonostante a settembre nella prima partita di Champions League avesse messo in mostra la differenza tecnica tra le due squadre. I bianconeri hanno giocato impauriti e con poca maturità. L’Arsenal, senza una vera punta, ha fatto emergere il vero livello dei boeren. Il Milan non ha potuto esprimersi al meglio a San Siro anche a causa degli episodi, come il rosso a Theo Hernandez che ha frenato i rossoneri nel momento migliore. Ma la squadra di Conceicao deve sicuramente prendersela con l’approccio visto a Rotterdam. E l’Inter ha dimostrato invece quali sono i limiti degli olandesi. Tutte analisi che i tifosi hanno ripreso sui social e altri ex calciatori hanno messo in evidenza. A partire da Cassano.

Cassano attacca Juve e Milan: “Mi vergognerei”

“Il Feyenoord è scarso, ragazzi. È troppo scarso. Una roba imbarazzante. Quarto lì in Olanda, ma è una roba imbarazzante, una cosa che non si può vedere in assoluto. L’Inter poteva stare fino a domani, non prendeva mai gol, non le tiravano mai in porta e poteva fare cinque, sei, sette gol senza problemi, ha sbagliato anche il rigore. Non c’è mai stata partita e al ritorno sarà la stessa identica roba, se non peggio per il Feyenoord che, ripeto, è troppo, troppo scarso” – ha detto Cassano a ‘Viva el Futbol’. Una gara senza storia con la squadra di Inzaghi che ha saputo ipotecare il passaggio del turno senza giocatori chiave come Dimarco e con Bastoni in un ruolo non suo.

Poi ha aggiunto: “Io mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juve, eliminati da un squadra scarsissima come il Feyenoord e da una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla Juve, prendendo poi sette gol dall’Arsenal”. E i rimpianti sono molti per le due formazioni italiane, che potevano fare di più per conquistare l’accesso agli ottavi di finale.

Cassano contro la Serie A e l’esempio Juve

“Il campionato italiano fa talmente ca**re che la Juve adesso è ritornata in corsa. Quanto facciamo ca**re noi in Italia, che giochiamo di merda con ritmi bassi, eccetera? L’Arsenal va in casa del Psv, gli fa sette gol. Invece la Juve, tra andata e ritorno, ha meritato di andar fuori e adesso dicono: ‘La Juve è tornata’. Sì, però si deve vergognare per lo schifo che ha fatto. Quello mi fa capire che in Italia facciamo ca**re come campionato” – ha sentenziato Cassano.