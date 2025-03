Champions, Arsenal a valanga sul Psv: a segno anche Calafiori. Crollo Bruges, nel Dortmund brilla Adeyemi

I Gunners vincono 7-1 a Eindhoven, l'Aston Villa passa 3-1 in Belgio. Il tedesco inseguito dal Napoli a gennaio illude il Borussia, raggiunto sull’1-1 dal Lille

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’andata degli ottavi di finale di Champions League si trasforma in una serata di rimpianti per le italiane: Bruges e Psv, che nei playoff hanno eliminato Atalanta e Juventus, crollano in casa contro Aston Villa e Arsenal. Nel clamoroso 7-1 dei Gunners a Eindhoven in gol anche Riccardo Calafiori, alla sua prima rete nella massima competizione europea. Adeyemi, a un passo dal Napoli a gennaio, va ancora a segno per il Borussia Dortmund, che però non va oltre il pari col Lille.

Psv-Arsenal 1-7

Dopo l’impresa con la Juventus il Psv si scioglie contro l’Arsenal, che passeggia ad Eindhoven spingendo più di un tifoso bianconero a mangiarsi le mani per l’eliminazione contro gli olandesi. Al 31’ i Gunners hanno di fatto già un piede ai quarti: al 18’ Timber incorna su cross di Rice sbloccando il risultato, poi tre minuti dopo è l’enfant prodige Nwaneri a firmare il 2-0 con un gran sinistro da centro area; un altro sinistro, quello di Merino, vale il 3-0 al 31’. Un errore di Partey, che stende De Jong in area, consente a Lang di ridurre il divario, ma nella ripresa l’Arsenal saluta e se ne va: segnano Odgaard, Trossard e ancora Odgaard per il 6-1 dei londinesi. E nel finale c’è gloria anche per Calafiori, che all’85’ riceve palla da Odgaard e con un preciso destro da posizione angolata realizza il 7-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bruges-Aston Villa 1-3

Furioso e spietato contro l’Atalanta, il Bruges si fa beffare nel finale di partita dall’Aston Villa, che dopo quarantadue anni intravede la possibilità di entrare tra le prime 8 d’Europa. La partita si era aperta con il botta e risposta tra Bailey e De Cuyper, poi era rimasta a lungo bloccata nonostante i tentativi dei padroni di casa di fare gioco e dominare la squadra di Emery. All’82’ la svolta: l’Aston Villa sfonda sulla destra con Rogers, palla al centro e Mechele batte il proprio portiere Mignolet nel più classico degli autogol. Duro colpo per il Bruges, che 6 minuti dopo capitola, con Asensio che trasforma il rigore del 3-1 concesso per un ingenuo fallo di Tzolis.

Borussia Dortmund-Lille 1-1

Karim Adeyemi non si ferma più: dopo essere stato a un passo dal trasferimento al Napoli nel mercato di gennaio, l’esterno mancino continua a segnare per il Borussia Dortmund. Stasera contro il Lille il suo terzo gol nelle ultime 6 partite, il secondo nella fase a eliminazione diretta della Champions League dopo quello segnato nel 3-0 dei tedeschi nell’andata dei playoff contro lo Sporting Lisbona. Adeyemi colpisce al 22’ con un preciso sinistro dal limite dell’area: la sua prodezza però non basta al Borussia, colpito nella ripresa (68’) da un inserimento di Haraldsson, servito in area da David.

Real Madrid-Atletico Madrid 2-1

Il derby di Madrid non entusiasma sul piano del ritmo e del bel gioco, in compenso ogni rete è un quadro che starebbe benissimo al Prado, tra le opere di Goya e Caravaggio. Inizia Rodrygo per il Real al 4’, bruciando Galan sullo scatto e incrociando con un sinistro tanto violento quanto angolato. I Colchoneros rispondono al 32’ con Julian Alvarez, che dal lato corto dell’area di rigore spedisce il pallone a baciare il palo più lontano con un tiro impossibile. In una serataccia per Mbappé e così così per Vinicius, è l’ex Milan Brahim Diaz a incantare il Bernabeu: al 55’ finta di corpo in area di rigore che incanta tre difensori dell’Atletico e poi destro perfetto all’angolino basso.