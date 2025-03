Pagelle Real Madrid-Atletico 2-1: Brahim pennella, Mbappé sbaglia tutto, eurogol Alvarez

I Blancos vincono l'andata degli ottavi di Champions League contro i colchoneros: decisivo l'ex Milan, delude invece Mbappé. Il racconto del match e le pagelle

Al Bernabeu è vietato fare gol brutti: almeno questa è stata la regola contro l’Atletico nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Real e colchoneros regalano ai tifosi delle vere e proprie perle: apre le danze Rodrygo, poi pareggia Julian Alvarez e infine Brahim Diaz riporta in vantaggio i Blancos. La sfilata della bellezza, con i ragazzi di Ancelotti che riescono ad avere la meglio sfruttando le proprie individualità, tranne quella di Mbappé, autore di una pessima sfida.

Real Madrid-Atletico, la cronaca del match

Il piano gara è abbastanza chiaro, con la squadra di Ancelotti che prova ad attaccare sulle corsie esterne e l’Atletico molto basso a coprire. La formazione di Simeone si difende con tutti e dieci gli uomini, portandoli anche a ridosso dell’area, cercando poi di ripartire con qualità. Zero spazio concesso ai padroni di casa, che devono inventarsi le giocate per fare gol. Ed è quello che il Real Madrid fa dopo appena 4 minuti: Valverde imbuca per Rodrygo, che svernicia Galan, entra in area e di sinistro la mette all’angolino.

I Blancos quando accelerano fanno male e i colchoneros non riescono a stare dietro alla frecce brasiliane come al 12′, quando Vinicius duetta con l’ex Milan Brahim Diaz (che gliela ridà di tacco) e arriva al tiro, venendo intercettato sul più bello. Al 26′ si iscrive al match anche l’Atletico: De Paul imbuca per Simeone, che salta un uomo e mette in area un pallone solo da depositare in rete, ma Valverde salva tutto. Poco dopo la mezz’ora Julian Alvarez pennella il match con un gol che è un’opera d’arte: tiro a giro dal vertice sinistro dell’area, che va a finire sul secondo palo. Una rete alla Del Piero.

L’Atletico non è solo difesa e costruisce molto bene, facendo muovere la palla. Personalità e ferocia contro una squadra di talento come il Real Madrid. Appunto, talento, come quello dimostrato da Brahim Diaz al 55′: il marocchino con una croqueta passa in mezzo a due, spezza il raddoppio e la piazza dove Oblak non può arrivare. Una vera beffa per gli ospiti, che stavano controllando il match. Nella parte finale, il match si appiattisce e le occasioni sono rare, tranne al 91′ quando Mbappè lanciato verso Oblak conferma la sua serata no: il francese sbaglia il passaggio per Vinicius, che avrebbe fatto 3-1 a porta vuota, e tiene vivo ancora il passaggio del turno.

Pagelle Real Madrid

Courtois 6 – Non può nulla sui gol subiti ed è sempre attento nelle letture del gioco.

Non può nulla sui gol subiti ed è sempre attento nelle letture del gioco. Valverde 6.5 – Se Ancelotti ne avesse bisogno, giocherebbe anche in porta. E forse farebbe bene anche quello. Non concede nulla e in fase offensiva dà il solito contributo.

Lucas Vazquez (dall’82’) SV

Se Ancelotti ne avesse bisogno, giocherebbe anche in porta. E forse farebbe bene anche quello. Non concede nulla e in fase offensiva dà il solito contributo. (dall’82’) SV Asencio 6 – È un 2003, ma in campo non si vede. Altrimenti non avrebbe la camiseta blanca.

È un 2003, ma in campo non si vede. Altrimenti non avrebbe la camiseta blanca. Rudiger 6 – Non deve giganteggiare, non ne ha bisogno. Julian Alvarez gli dà filo da torcere, ma il duello è ad armi pari.

Non deve giganteggiare, non ne ha bisogno. Julian Alvarez gli dà filo da torcere, ma il duello è ad armi pari. Mendy 6.5 – Spesso sottovalutato, di lui non si parla quasi mai, ma quando manca si sente. Forza, fisico e tecnica, non è Marcelo (presente allo stadio), ma per il Real è una sicurezza.

Spesso sottovalutato, di lui non si parla quasi mai, ma quando manca si sente. Forza, fisico e tecnica, non è Marcelo (presente allo stadio), ma per il Real è una sicurezza. Camavinga 6.5 – Corre tanto e sembra non stancarsi e in serate così avere benzina extra è vitale. Copre campo per tutti gli attaccanti, senza mai lamentarsi. Il giocatore che tutti vorrebbero allenare.

Modric (dal 61′) 6 – Non gioca molti palloni, ma aiuta i Blancos a gestire il vantaggio.

Corre tanto e sembra non stancarsi e in serate così avere benzina extra è vitale. Copre campo per tutti gli attaccanti, senza mai lamentarsi. Il giocatore che tutti vorrebbero allenare. – Non gioca molti palloni, ma aiuta i Blancos a gestire il vantaggio. Tchouameni 6 – Si nota poco e non riesce a cambiare ritmo al match. Un po’ monotono, ma sempre efficace. Non sbaglia mai, un pregio.

Si nota poco e non riesce a cambiare ritmo al match. Un po’ monotono, ma sempre efficace. Non sbaglia mai, un pregio. Brahim Diaz 7.5 – E pensare che al Milan veniva anche criticato. La perfetta dimostrazione che l’ambiente fa la differenza. Illumina il match con giocate di livello e realizza un gol da autore.

– E pensare che al Milan veniva anche criticato. La perfetta dimostrazione che l’ambiente fa la differenza. Illumina il match con giocate di livello e realizza un gol da autore. Endrick 90′ – SV

– SV Vinicius 6.5 – Sulla fascia è la solita scheggia impazzita, ma meno feroce del solito.

Sulla fascia è la solita scheggia impazzita, ma meno feroce del solito. Mbappé 5 – Svogliato e poco coinvolto. Non salta quasi mai l’uomo e spalle alla porta fa fatica.

Svogliato e poco coinvolto. Non salta quasi mai l’uomo e spalle alla porta fa fatica. Rodrygo 7 – Quando si parla del Real, il suo nome viene fatto sempre troppo poco. La qualità fatta calciatore. E il gol è solo una conseguenza.

