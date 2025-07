Hancko rispedito dall’Al Nassr al Feyenoord senza motivo, già pronta una soluzione per l’obiettivo di Juventus e Inter   

Il difensore è stato respinto dall’hotel austriaco in cui si sta svolgendo il ritiro della squadra saudita: il club ha improvvisamente cambiato idea sul suo acquisto

Affare fatto, anzi no: David Hancko, che l’Al Nassr ha acquistato dal Feyenoord battendo anche la concorrenza di Juventus e Inter, è stato rispedito senza alcun motivo dal club saudita a quello olandese. Al difensore è stato negato l’ingresso nell’hotel austriaco in cui è in ritiro la squadra araba. Su di lui ora c’è l’Atletico Madrid.

Hancko rispedito dall’Al Nassr al Feyenoord

A lungo inseguito da Juventus e Inter, David Hancko aveva scelto di passare dal Feyenoord all’Al Nassr, club saudita che per il suo cartellino era pronto a sborsare ben 40 milioni di euro. Per chissà quale ragione, però, gli arabi ci devono aver ripensato: arrivato in Austria per unirsi al ritiro della squadra di Cristiano Ronaldo, Hancko è stato respinto all’ingresso dell’hotel e rispedito dall’Al Nassr a Rotterdam.

Nessuna motivazione dall’Al Nassr

Il club saudita s’è limitato a comunicare la marcia indietro al giocatore e al Feyenoord senza aggiungere alcuna motivazione valida. L’affare è stato semplicemente troncato di punto in bianco quando era ormai fatto: Hancko ha anche fatto le valigie e lasciato la sua casa a Rotterdam, in attesa di trovare una sistemazione in Arabia Saudita.

“Non abbiamo mai visto niente del genere. Gli hanno permesso di andare in ritiro per poi improvvisamente dire che non era più il benvenuto, mentre entrambi i club avevano già un accordo”, hanno raccontato i dirigenti del Feyenoord alla stampa olandese.

Juve e Inter seguono Hancko, Atletico Madrid in pole

Hancko è dunque nuovamente sul mercato, con il Feyenoord interessato a venderlo per recuperare almeno una parte dei 40 milioni di euro promessi e non versati dall’Al Nassr. Vedremo se Juventus e Inter torneranno alla carica per il centrale slovacco, intanto la stampa spagnola riporta un forte interesse dell’Atletico Madrid, che avrebbe già avanzato una proposta da 32 milioni di euro al Feyenoord.

Fosse vero, Hancko potrebbe dire di essere comunque caduto in piedi: i Colchoneros non gli offriranno lo stesso regale contratto da 12 milioni di euro annui dell’Al Nassr, ma avrà di certo la possibilità di competere in Europa e nella Liga per i massimi obiettivi.