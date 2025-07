Napoli, Osimhen al Galatasaray: telenovela ai titoli di coda. Ecco chi compra De Laurentiis

I partenopei hanno fatto la loro scelta per l'attacco. Una volta liberatisi del bomber mascherato, gli azzurri busseranno alla porta dell'Udinese per definire l'operazione Lucca.

Una storia d’amore finita male, quella tra Victor Osimhen e il Napoli. Da idolo assoluto ed elemento chiave nel primo scudetto partenopeo targato De Laurentiis, l’attaccante nigeriano si è trasformato in brevissimo tempo in esubero da mandare via al più presto. L’affare col Galatasaray è in via di definizione, anche se non ancora risolto del tutto, e nel frattempo gli azzurri bloccano l’alternativa: il bomber dell’Udinese Lorenzo Lucca.

Osimhen al Galatasaray: affare ingarbugliato

E’ fatta, anzi no, forse sì. La telenovela tra Victor Osimhen e il Galatasaray è ai titoli di coda. Il club turco è finalmente pronto a fornire al Napoli le necessarie garanzie finanziarie per concludere l’operazione. Sulla valutazione del calciatore probabilmente si scenderà di qualche milione rispetto ai 75 della clausola. Poco male per i partenopei che risolveranno un grosso problema che teneva in scacco il mercato offensivo degli azzurri. Anche se la fumata bianca non c’è ancora. De Laurentiis aspetta tutta la cifra della clausola, senza sconti e con le dovute garanzie.

Altro bomber in fuga dal calcio italiano

Non sarà in Arabia né tanto meno alla Juventus il futuro del bomber nigeriano. L’Italia perde un calciatore importante in un’estate oggettivamente complicata per il nostro calcio. Dopo Retegui e in attesa di capire ciò che accadrà Kean, va via un altro potenziale cannoniere del campionato, sebbene nel caso dell’africano l’addio si sia sostanzialmente già materializzato un anno fa. E anche allora, non senza scalpore.

Lucca bloccato dai partenopei

Congedato l’attaccante mascherato, il Napoli andrà poi a inserire un nuovo tassello nel proprio reparto offensivo. Quale? La scelta è ricaduta su Lorenzo Lucca, di fatto bloccato dai campani, anche per anticipare un eventuale intervento dell’Atalanta ormai orfana di Retegui. La valutazione del centravanti dell’Udinese è attorno ai 35 milioni di euro. Ok, il prezzo è giusto ha detto De Laurentiis anche per andare incontro alle esigenze tattiche di Conte che chiedeva un giocatore con queste caratteristiche da affiancare a Lukaku.

Perché la scelta dell’attaccante dell’Udinese

Ma il Napoli che ha un budget elevato e che sta per vendere Osimhen per 75 milioni circa che si vanno ad aggiungere a quelli già incassati per Kvara, perché non prende un attaccante di caratura internazionale? La volontà del club e soprattutto dell’allenatore sarebbe quella di puntare ancora su Lukaku come titolare della squadra. A quel punto ciò che serve è soprattutto un’alternativa, che conosca il proprio ruolo in partenza e che non possa creare problemi. Se poi italiana, ancora meglio, per rafforzare l’identità di un gruppo che appare sempre più coeso.