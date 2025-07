Italia, altro problema per Gattuso: dopo Retegui anche Kean verso l’Arabia Saudita. Lo sgarbo di Simone Inzaghi

L'Al Hilal piomba su Moise e fa tremare Commisso e Gattuso. Il ct rischia di doversi giocare il Mondiale con i suoi due attaccanti di punta in Saudi Pro League

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tutti pazzi di Kean. Dal Milan al Napoli, fino al Manchester United. Ma nelle ultime ore è emerso con prepotenza anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che, perso Osimhen, è pronto a fare all in su Moise facendo uno sgambetto a Gattuso. Ringhio incrocia le dita e spera che il centravanti ex Juve non voli in Arabia Saudita. Perché se l’ex Juve dovesse seguire le orme di Retegui, i due attaccanti di punta dell’Italia si ritroverebbero a giocare in Saudi Pro League, non esattamente la Premier.

Italia, Gattuso trema: anche Kean verso l’Arabia Saudita

Se l’operazione dovesse andare in porto, sarebbe un guaio per Gattuso. Già, l’Italia, che si ritrova costretta a inseguire la Norvegia per il pass diretto per il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, dovrebbe affidarsi a due attaccanti che militano in un campionato senza dubbio meno allenante rispetto alla Serie A, seppur molto più ricco e ambizioso.

Le alternative a Retegui e Kean, rispettivamente re dei bomber e vice capocannoniere dell’ultimo torneo, scarseggiano e sono rappresentate da Scamacca, reduce da una stagione ai box, e Lucca, che viene sì da un buon campionato con l’Udinese ma finora ha comunque dimostrato di non essere un centravanti spietato.

Niente Osimhen, Inzaghi ha scelto Moise

Definita la cessione di Theo Hernandez (al Milan 25 milioni), l’Al Hilal si è arreso per Victor Osimhen, che vuole fortemente continuare la sua avventura in Turchia con la maglia del Galatasaray. Inzaghi, a caccia di un finalizzatore, ha spostato il mirino su Firenze: per Kean basta – si fa per dire – presentarsi con i 52 milioni della clausola rescissoria, che scadrà martedì, e la palla passerà in mano al giocatore.

Il 25enne di Vercelli aveva già rifiutato una ricca proposta dell’Al Qadsiah, che ha poi virato su Retegui garantendo 20 milioni all’anno all’oriundo dell’Italia e ben 70 nelle casse dell’Atalanta, ma potrebbe cedere alle lusinghe del club di Riad. Sul piatto una possibile offerta da 20 milioni, cinque in più rispetto a quella che gli aveva prospettato l’ Al Qadsiah, e soprattutto la garanzia ricevuta da Gattuso di continuare a far parte del progetto Italia. Del resto, è una necessità, vista l’assenza di alternative.

Rilancio Fiorentina e tutte le altre ipotesi

La Fiorentina non molla la sua stella. E spera di convincere Kean, che attualmente percepisce 2 milioni e 200 mila euro, ad accettare la proposta di rinnovo da 4 milioni. Anche le cifre non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle dell’Al Hilal, Rocco Commisso ci crede, dal momente che sulle rive dell’Arno Moise sta bene, anzi benissimo.

In Italia occhio anche ad altre piste. Dal Milan di Allegri al Napoli, che, però, ora deve prima risolvere la grana Osimhen. Infine, il Manchester United, club che esercita ancora notevole fascino nonostante l’ultima annata da incubo.