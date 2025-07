Atalanta, Retegui ha detto sì all’Arabia: stipendio folle. Allegri e il Milan beffati, brutta notizia per l’Italia e Gattuso

L’attaccante ha chiesto la cessione alla Dea: per lui è pronto un contratto da 20 milioni a stagione. Ma ora c’è da convincere il club del presidente Percassi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il capocannoniere della serie A pronto a volare in Arabia Saudita. Mateo Retegui si prepara a firmare un contratto da capogiro che lo porterà all’Al-Qadsiah, squadra dalla Saudi Pro League. Anche se prima servirà il sì anche dell’Atalanta.

L’affare Retegui: cifra da record

Una scelta maturata anche insieme alla famiglia, Mateo Retegui non ha saputo resistere alla clamorosa offerta che è arrivata dall’Arabia Saudita con l’Al-Qadsiah che ha messo sul piatto un’offerta di quelle impossibili da rifiutare, 20 milioni di uro a stagione per i prossimi tre anni, con l’opzione anche di una quarta stagione per un compenso complessivo che potrebbe arrivare intorno agli 80 milioni du euro. Ora restano solo da superare le ultime resistenze dell’Atalanta, la prima offerta da 53 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Ma alzando la proposta di circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, anche il club del presidente Percassi arriverà al fatidico sì.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, ora si cambia strategia

Non è un segreto che il Milan sia sul “mercato degli attaccanti”. Massimiliano Allegri vorrebbe un numero 9 alla Olivier Giroud, un giocatore su cui poggiare il gioco e affidarsi anche nei momenti caldi del match. Santiago Gimenez dovrà riguadagnarsi fiducia e minuti dopo una parte finale della stagione in cui è stato piuttosto deludente. Ma i rossoneri vogliono mettere a disposizione del tecnico toscano un giocatore in grado non solo di essere un’alternativa ma anche di prendere il posto da titolare. Quello di Mateo Retegui è stato il nome caldo delle ultime settimane, e ora i rossoneri potrebbero virare in maniera decisa verso Dusan Vlahovic (su cui però il nodo ingaggio).

Brutta notizia per la nazionale e Gattuso

Non è un periodo ricco di talenti per la nazionale italiana e quei pochi è meglio averli sempre sotto controllo e “vicino casa”. E per questo motivo la scelta di Retegui di andare in Arabia Saudita potrebbe essere un brutto colpo per l’Italia di Rino Gattuso alle prese con una qualificazione ai Mondiali piuttosto complicata. Gli azzurri sono chiamati a un’impresa per non mancare per la terza volta di fila la qualificazione, l’addio di Spalletti non ha di certo aiutato la situazione e ora la scelta di Retegui di giocare in un campionato che per livello tecnico è ancora distante da quelli europei potrebbe essere un problema in più.

Calciomercato: tutte le trattative del giorno