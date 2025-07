Juve, la mossa disperata per liberarsi di Vlahovic. Torna di moda Adeyemi, la decisione su Conceicao e Kolo

Dusan è sempre più una zavorra e il club bianconero pensa a una strategia già adottata in passato per Higuain, Matuidi e Bonucci. Il piano per arrivare ad Adeyemi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato della Juve passa anche attraverso la ‘zavorra’ Vlahovic. Pur di liberarsi del pesante ingaggio del centravanti serbo, i bianconeri pesano a un’ultima disperata mossa: la risoluzione con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. E mentre torna di moda Adeyemi, la Signora sembra avere le idee chiare sul futuro di Conceicao e Kolo Muani.

Juve ostaggio di Vlahovic: l’ultima idea

Neppure le sirene arabe hanno tentato Vlahovic, intenzionato a restare ai piedi della Mole fino al 2026 per poi trovarsi una nuova squadra a costo zero, mantenendo così il suo ingaggio monstre da 12 milioni netti a stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus sta pensando seriamente a una mossa già adottata in passato per altri calciatori da stipendi top come Higuain, Bonucci e Matuidi, ossia quella della risoluzione contrattuale.

Se è vero che una simile ipotesi causerebbe a bilancio una minusvalenza di 20 milioni, è altrettanto vero che il club andrebbe poi a risparmiare 24 milioni netti. Si prospettano ore caldissime nel capoluogo piemontese.

La decisione su Conceicao e Kolo Muani

Il Mondiale per Club ha fatto ricredere Tudor e anche la società sul futuro dei due calciatori arrivati in prestito rispettivamente da Porto e Paris Saint-Germain. La strategia del club è chiara: farà il possibile per confermarli alla corte del tecnico croato. Ma non sarà facile. Partiamo da Conceicao jr, per cui i lusitani chiedono il pagamento dei 30 milioni della clausola rescissoria.

Finora la Juventus si è spinta fino a quota 23 milioni e, come spiegato da TuttoSport, preparano un ulteriore rilancio, con la speranza che il Porto venga incontro ai bianconeri. Anche per Kolo Muani va trovata la quadra. Il calciatore piace al Chelsea, per cui il Psg non si accontenterà di un semplice prestito, ma pretende l’obbligo di riscatto. Madama, però, fa leva sulla volontà dell’attaccante, che vuole proseguire la sua avventura in Italia.

Non solo Sancho, torna di moda Adeyemi

Circa 26 milioni dei 30 incassati dal Mondiale per Club sono destinati all’acquisto di Sancho, esterno offensivo del Manchester United ‘mollato’ dal Napoli. Se la pista Kolo Muani dovesse diventare impraticabile, la Juve potrebbe tornare su un vecchio obiettivo: la freccia del Borussia Dortmund Adeyemi, che è valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

La cifra è sì alta, ma le cessioni di Mbangula e Nico Gonzalez e l’addio di Vlahovic consentirebbero ai bianconeri di avvicinarsi alla cifra richiesta dai tedeschi. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, c’è anche una data per il possibile affondo: il 10 agosto, infatti, le due squadre si affronteranno in amichevole a Dortmund.