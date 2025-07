Juventus, Xhaka nuova idea per il centrocampo: e Tudor insiste per la conferma di Conceicao

Lo svizzero del Bayer Leverkusen, secondo la Gazzetta dello Sport, è l'obiettivo dei bianconeri per la mediana: costa tra i 12 e i 15 milioni, piaceva anche al Milan ed a Mourinho

L’arrivo di Jonathan David ha risolto solo una delle tante priorità della Juventus: perché l’organico bianconero ha bisogno di un profondo restyling, e siamo soltanto all’inizio. Attacco, difesa, ma soprattutto centrocampo: è qui che ci saranno addii e arrivi.

Juventus, spunta l’idea Xhaka

Uno dei nomi nuovi spuntati fuori nelle ultime ore è quello di Granit Xhaka, 32enne centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. Accostato al Milan nelle scorse settimane, adesso l’ex Basilea e Arsenal entra nell’orbita della Juventus, il cui reparto nevralgico necessita di almeno un colpo, due in caso di partenza di Douglas Luiz. Perché Thuram e Locatelli sono sicuri di restare, come dovrebbe anche il polivalente McKennie: serve dunque almeno un altro innesto, possibilmente un giocatore di qualità che abbia visione e tecnica.

Xakha, qualità ed esperienza

E Xhaka risponde a questo identikit, al quale aggiunge tanta esperienza internazionale e carattere. Inoltre è un giocatore abile in entrambe le fasi, dunque sarebbe adatto ai compiti che Tudor richiede ai due centrali della linea a 4: fermo restando che il sogno bianconero resta Sandro Tonali, per il quale il Newcastle chiede almeno 60 milioni. La via che porta a Xhaka è invece molto più percorribile: in carriera ha alzato trofei con il Basilea, con l’Arsenal e soprattutto col Bayer Leverkusen, dato che fu uno dei leader della storica Bundesliga conquistata dall’allora squadra allenata da Xabi Alonso nel 2024.

Xakha-Juve, costi accessibili

Xhaka rappresenta anche un vecchio pallino di Josè Mourinho, che fece di tutto per portarlo alla Roma: a Leverkusen (99 presenze e 6 gol in due anni) non è più intoccabile, e sarebbe intrigato da una nuova avventura oltretutto in un club importante come la Juventus. Per convincere il Bayer a cederlo potrebbero bastare 12-15 milioni: affare decisamente alla portata.

La Juventus tra Conceicao e Sancho

L’altro nome che in questi ultimi giorni è stato accostato con insistenza alla Juventus, è quello di Jadon Sancho del Manchester United. Ma il suo nome rappresenterebbe, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a Francisco Conceicao, che Igor Tudor vorrebbe a tutti i costi tenere. Comolli infatti sta intensificando i contatti con il Porto per trovare una soluzione. Il contratto del 22enne portoghese con il club lusitano prevede una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e per il momento i portoghesi non stanno abbassando le richieste.

Juve, Tudor vuole Conceicao

La Juventus, che ha già versato 10 milioni per il prestito, ritiene la cifra eccessiva, e si è spinta fino a 26 milioni: è possibile che i due club trovino presto un’intesa, forti anche della volontà del giocatore di restare a Torino. L’alternativa, appunto, è Jadon Sancho del Manchester United: Tudor punta molto sul nazionale portoghese, al quale ha insegnato a giocatore anche più centrale e non soltanto sull’esterno: ne apprezza l’imprevedibilità e lo spirito di sacrificio, caratteristica che invece non è al primo posto nell’elenco delle skills di Sancho.