Sandro Tonali alla Juventus prepara il ritorno in Sereie A, il sospetto dopo le stories della fidanzata Giulia Pastore

Il talento bresciano del Newcastle ed ex Milan piace alla Juventus e non solo, ma quando e perché dovrebbe tornare a giocare in Italia dopo la decisione di lasciare il club rossonero e lo scandalo

Sandro Tonali e la Juventus, un no che assume le forme di un forse più avanti in un futuro inimmaginabile adesso che la nuova squadra sta assumendo forma e promette garanzie che deve de facto riservare a chi, come lui, non si può negare la maglia Azzurra nonostante errori e scelte controverse.

Un’alternativa potrebbe essere Davide Frattesi, se un giocatore come lui può davvero sovrapporsi all’ex Milan che ha ribadito fedeltà al Newcastle dopo è approdato dopo l’addio al Milan e lo scandalo scommesse. Ederson sarebbe una possibilità, ma chi non vorrebbe investire su uno dei migliori dell’Atalanta Premier compresa?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tonali, sì o no alla Juventus

Tonali non può non essere apprezzato dalla Juventus e dallo stesso Damien Comolli, a prescindere dall’algoritmo che orienta le scelte ma non le determina per via delle qualità e della visione di gioco che ha dimostrato. Segnalato giovanissimo dal Guardian nella speciale Top 10 europea all’epoca della sua militanza nel Brescia, Sandrino ha poi effettuato un percorso che chiunque avrebbe intrapreso per realizzare un sogno fanciullesco, come quello di indossare la maglia dei propri miti e della propria squadra del cuore.

Una sorta di favola trap, che però non ha avuto l’epilogo sperato dai tifosi che hanno assistito – non senza rimpianto – all’addio di Tonali e al suo trasferimento al Newcastle. Di certo, per quanto investito e per quanto seguito, il club inglese non cederà il centrocampista per nulla alla Juventus, che lo segue da mesi.

Fonte: ANSA

Tonali al Newcastle

La posizione del Newcastle

Da parte del Newcastle non c’è nessuna apertura a una cessione del centrocampista classe 2000, che pare non aver intenzione di ostinarsi a chiedere la cessione forse a causa delle difficoltà di rientrare in Serie A per quanto accaduto oppure perché impegnato sul fronte personale.

Se i Magpies dovessero decidere di sedersi a trattare la cessione di Tonali la valutazione dell’ex Milan sarebbe attorno ai 70/80 milioni di euro.

Una cifra importante, un’operazione da costruire con pazienza e per quello che rimane un acquisto complicato, tant’è che la Juve avrebbe valutato altri profili come Frattesi, Osimhen, Comuzzo con Ederson in cima alla lista. Non esattamente alternative, però, di Tonali.

L’addio al nubilato di Giulia Pastore

Intanto qualche indizio sul futuro immediato ad accreditate il partito dei contrari giunge dalla sua fidanzata, Giulia Pastore, coetanea di Sandrino e sua promessa sposa che ha trascorso in Italia – da quel che pare – l’addio al nubilato dopo l’annuncio del loro fidanzamento ufficiale a marzo 2025.

Giulia Pastore, dal suo account Instagram, ha postato stories e scatti che la ritraggono nel suo addio al nubilato con alcune amiche: abito bianco, spillette inequivocabili e pose con le amiche vestita di bianco da sposa per creare contrasto con il nero delle damigelle e, nel weekend, ha sfoggiato una serie di accessori speciali, tra cui un elastico per capelli con dettagli inequivocabili che anticipano l’imminente cerimonia della quale non si conoscono ancora i dettagli.

Nessuna geolocalizzazione per capire in quel spiaggia siano, fino ad oggi quando la fidanzata di Tonali si è mostrata in Grecia. Altri omaggi personalizzati per il suo imminente matrimonio includevano una bottiglia di vino con il volto di Tonali, magliette ricamate con la scritta “L’addio al nubilato di Juliette” e cestini di paglia pieni di regali.

La data delle nozze

Quel che pare certo è l’imminente matrimonio, sicuramente in Italia e magari a Brescia (entrambi sono bresciani, ndr) in una data che sia compatibile con il calendario di Premier e gli impegni in azzurro per Tonali che intanto pare abbia respinto il primo assalto della Juventus.

La voglia di rientrare in Serie A è solo celata o almeno nascosta per ora dall’urgenza di concentrarsi su altro, in questo spazio di riflessione prima che cambi tutto.