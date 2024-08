Frattesi per Chiesa, Juventus e Inter mandano in tilt i social: Marotta e Giuntoli sotto processo

La notizia del possibile scambio fa impazzire i tifosi delle due squadre sul web: l’idea non piace a nessuno e gli uomini mercato dei due club finiscono sotto una pioggia di critiche

Davide Frattesi per Federico Chiesa: l’ipotesi di scambio tra Inter e Juventus anticipata oggi da Tuttosport ha fatto impazzire i social network, provocando la ribellione sui social dei tifosi delle due squadre: pioggia di critiche su Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli.

Inter e Juventus, idea di scambio tra Frattesi e Chiesa

I tifosi di Inter e Juventus per una volta la pensano alla stessa maniera: lo scambio tra Davide Frattesi e Federico Chiesa non s’ha da fare. La notizia lanciata oggi da Tuttosport ha scosso profondamente i social, spingendo i supporter delle due squadre a ribellarsi: Beppe Marotta è finito così nel mirino dei tifosi interisti, mentre Cristiano Giuntoli è stato duramente criticato da quelli della Juventus.

Inter, scambio tra Frattesi e Chiesa: i tifosi attaccano Marotta

Secondo i tifosi dell’Inter, Marotta non dovrebbe separarsi da Frattesi, giocatore dinamico che può dare ancora molto ai nerazzurri. Inoltre molti non si fidano di Chiesa, delle sue condizioni fisiche e della possibilità che Simone Inzaghi riesca a integrarlo nel suo 3-5-2. “L’eventuale scambio Chiesa-Frattesi dà vibes in stile Vucinic–Guarin – scrive su X IStalinisti – Regalar loro Frattesi, per me fortissimo, per prendere un giocatore che, per quanto forte sia, è in scadenza e crea problemi di bilancio e spogliatoio alla Juventus, così risolvendogli un problema, sarebbe follia”.

“Marotta fa un guaio se scambia Frattesi: non ha alcun senso di esistere sotto il profilo finanziario e tecnico”, aggiunge Gabri. “Se si fa lo scambio Chiesa-Frattesi mi faccio brillare in piazza! Davide non si tocca”, esagera Francesco. Enea, invece, si fida di Marotta: “Ma pensate che Marotta si farà intortare scambiando Frattesi per Chiesa, quando ha l’intero coltello dalla parte del manico e può negoziare come e quando vuole?”.

Juventus, i tifosi non vogliono Frattesi: Giuntoli nel mirino

Identiche le perplessità in casa della Juventus, soprattutto perché i tifosi temono che l’eventuale arrivo di Frattesi possa chiudere la porta a un centrocampista agognato da mesi dai supporter bianconeri: Teun Koopminers. “Da Koopmeiners a Frattesi, mi sembra giusto. E bravo Giuntoli”, commenta ironicamente Nina. “Vi prego ditemi che è uno scherzo questo scambio, un tempo eravamo noi che davamo loro le fregature…”, commenta Lapo. “Frattesi a Motta non serve, ha pessime doti di palleggio e non è forte da fuori area: Chiesa lo scambierei, ma non per lui”, precisa Marco. “Di Chiesa non mi interessa più, ma Frattesi se lo possono tenere”, la chiosa di Barby.