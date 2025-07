L'insostenibile pesantezza che grava sull'Inter allontana Frattesi e Calhanoglu, l'azzardo con l'Atletico Madrid

Due giocatori su cui la società ha investito alterano l'immagine della società reduce da una parentesi ancora da decifrare: che cosa è mutato e che cosa sta già cambiando

Quale che sia la ragione recondita e latente della generazione automatica di appigli, crisi, conflitti che si registrano sull’onda anomala del Mondiale per club, il gruppo che aveva creato Simone Inzaghi è in evidente disfacimento. Nulla di nuovo, con la nota vicenda dell’addio programmato e la presunta proposta effettuata illo tempore a due dei titolari indiscussi del suo undici. La dissoluzione dell’ideale, la pressoché assenza di discrezione rispetto a determinate questioni che sarebbero rimaste tra le mura sacre dello spogliatoio in altri tempi paiono remote. Lontane nel tempo e nello spazio, come se il reset effettuato abbia cancellato anche il meglio.

Davide Frattesi è in Italia, quasi sedotto dall’Atletico Madrid. Hagan Calhanoglu è chiamato a tenere una lezione di leadership che non cin coglie del tutto impreparati, ma sorpresi nella giusta misura. E Lautaro Martinez riveste una inedita veste attoriale per trascinare la comunicazione e la narrazione americana altrove.

Il mesto ritorno dell’Inter

In un altrove che non spiega del tutto l’insostenibile pesantezza di queste ore, seguite alla chiusura di un ciclo che per quanto breve sta provocando una serie di azioni concatenate e di indubbia attualità In primis il ritorno, a distanza di qualche settimana appena, dell’ipotesi della cessione di Frattesi che sembrava destinato appena qualche mese fa alla Roma o alla Juventus che nel mentre ha azzerato i vertici e generato una nuova dirigenza con la promessa, da parte di John Elkann, di un sostegno adeguato agli obiettivi sportivi ed economici. Un appello alla concretezza dopo la stagione trascorsa dall’epilogo doppio, con l’addio a Giuntoli e Thiago Motta.

L’Atletico su Frattesi

C’è da interrogarsi se questa ipotesi Frattesi-Atletico possa rilanciare un giocatore che ha sempre goduto di una fiducia maggiore in Nazionale che da parte di Inzaghi all’Inter. E che ha indossato la maglia Azzurra pur non godendo del ruolo di titolare nella squadra di appartenenza e che, quando giunse a Milano, preferì un ruolo non sicuro a quello offerto dalla Juve e dalle inglesi che avevano manifestato stima nei confronti del giocatore.

Certo, rimanere ai margini del progetto, per quanto si affermi a ripetizione il contrario, non è gradito a nessuno. Figuriamoci a Davide Frattesi che, con le sue caratteristiche tecniche, è pressoché unico.

Lo scatto verso la cessione

Dopo qualche rumors, seguito al rientro dagli Stati Uniti, di Frattesi oggi l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha ripreso un concetto – se vogliamo – condiviso, aggiungendo che dopo aver chiuso per Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid si è affacciato ancora una volta in Italia.

Questa volta si tratta di Frattesi, che il club spagnolo vuole per sostituito un certo De Paul, ex Udinese e ambito da tutte le big di Serie A prima di lasciare l’Italia per la Spagna.

L’operazione non sarà semplice e forse lo stesso Beppe Marotta potrebbe sperare nell’inserimento di una contropartita tecnica utile. La società valuta Frattesi oltre i 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva anche dalla Roma, che a gennaio aveva effettuato un sondaggio per il centrocampista consapevole dell’inclinazione di Davide.

La lite intestina Lautaro-Calha

Certo, ad oggi, nella bolla che si percepisce appena nei suoi contorni con al centro Davide, ha palesato la propria decisione anche un giocatore fondamentale sulla linea mediana. Lo scontro Lautaro-Calhanoglu costituisce un’ulteriore manifestazione dello stato delle cose e che inoltre ha il suo risvolto.

Qualora Frattesi e Calha abbandonassero la causa Chivu (che di certo ha un’esperienza e un cv diverso da Inzaghi), il club sarebbe costretto a intervenire con almeno due innesti di livello, da qui il link a una possibile contropartita che accontenti Inter e sveli le reali ambizioni di una società che soffre, senza alcun dubbio, di un male profondo. E che potrebbe imporre rinunce, sacrifici notevoli per sanarla.