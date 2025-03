Italia, i convocati di Spalletti per la Germania: novità Ruggeri e Casadei, tornano Politano e Zaccagni

Il ct ha scelto la rosa dei 25 per la doppia sfida di Nations League contro i tedeschi: in palio le Finals che si disputerebbero a Torino a giugno

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Comincia il 2025 anche per la Nazionale di calcio, ed inizia con un grande classico, la sfida alla Germania. Questa volta in palio ci sono le Finals di Nations League, che l‘Italia potrebbe ospitare a Torino a giugno. Ma se una partita contro i tedeschi sarebbe ricca di motivazioni anche se venisse giocata al dopolavoro ferroviario, in palio c’è anche il cammino verso il Mondiale 2026.

Italia, il cammino verso il Mondiale

Passando il turno, gli azzurri sarebbero inseriti nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Riflettori puntati dunque giovedì 20 al Meazza di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund, stadio che evoca sempre piacevoli ricordi, in particolare contro i teutonici. Non ci saranno Pirlo, Grosso e Del Piero, ma i giocatori scelti dal ct Luciano Spalletti danno comunque ampie garanzie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Spalletti

Sono 25 i calciatori convocati: prima chiamata in Nazionale per il difensore classe 2002 dell’Atalanta Matteo Ruggeri e per il centrocampista classe 2003 del Torino Cesare Casadei, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Politano – convocato per l’ultima volta nel novembre 2023 dopo il “caso” con Spalletti– e Mattia Zaccagni, assente dalle gare dello scorso settembre. Gli azzurri si raduneranno domenica sera ad Appiano Gentile per fermarsi nel quartier generale dell’Inter fino al pomeriggio di sabato 22 marzo, quando è prevista la partenza per Dortmund.

Italia: i convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

I precedenti con la Germania a Milano

Sono quattro i precedenti tra Italia e Germania a Milano, tutti in occasione di partite amichevoli: il primo è datato gennaio 1923, e terminò 3-1 per gli azzurri. Vittoria per 3-2 nel maggio 1940, e due pareggi (1-1 e 0-0) nelle amichevoli disputate – entrambe il 15 novembre – nel 2013 e 2016. Milano è la seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale, 62 in tutto, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. Prima che fosse costruito San Siro, l’Italia ha giocato all’Arena Civica, al Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), ed al Campo Milan di Viale Lombardia.