Milan, Theo Hernandez: l'ultima provocazione social scatena la bufera tra i tifosi

Theo Hernandez non dimentica il passato e si mostra sui social con una maglietta dedicata alla leggenda Maldini. Ma la nuova bordata alla dirigenza rossonera divide i tifosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Theo Hernandez punge ancora. L’ultima provocazione del terzino francese passato all’Al Hilal di Simone Inzaghi scatena i tifosi del Milan, sollevano l’ennesimo polverone. Già, l’ex Real si è fatto immortalare sui social con addosso una maglietta dedicata a Paolo Maldini: dopo i veleni legati alla sua cessione, ecco una nuova frecciata all’indirizzo dell’attuale dirigenza del Diavolo.

Theo Hernandez è in Arabia, ma non dimentica il passato

La cessione all’Al Hilal per 30 milioni di euro è stata la naturale conseguenza del braccio di ferro col Milan per il rinnovo del contratto che ha visto le parti molto distanti sin dal principio. Sei anni nel capoluogo lombardo non possono essere cancellati di colpo, specie dopo aver vinto uno scudetto da protagonista ed essere diventato il difensore più prolifico della storia del club in Serie A, mettendo la freccia proprio sulla bandiera Paolo Maldini. Proprio quel Maldini raffigurato sulla maglietta sfoggiata sui social con su scritto: “Capitano”. Un omaggio a chi lo aveva fortemente voluto al Milan, una frecciata a chi, invece, lo ha scaricato senza pensarci su due volte.

Milan, l’ultima provocazione di Theo scatena la bufera

No, non poteva passare inosservata l’ultima mossa del 27enne di Marsiglia. Del resto, il suo addio è stato accompagnato da un messaggio impresso sui social piuttosto chiaro: “La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui – aveva scritto Theo -. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me”.

Inzaghi spera che il terzino possa tornare a livelli top per condurre l’Al Hilal alla conquista del titolo in Saudi Pro League, ma al momento tiene ancora banco il suo passato al Milan che resta evidentemente una ferita ancora aperta. Intanto Tare ha già trovato il suo erede: dal Brighton è stato ingaggiato l’ecuadoriano Estupinan.

I tifosi rossoneri si dividono sui social

C’è chi si schiera apertamente a favore del calciatore prendendosela soprattutto con l’ad Giorgio Furlani e chi inizia a palesare una certa insofferenza verso le continue stoccate di Theo. “Non c’è persona o giocatore che non lo elogia. Solo l’attuale dirigenza era in grado di mandarlo via. Dice tutto su di loro” commenta su X Leonardo.

“Non sei più al Milan, ma le bordate ci sono sempre” scrive RedBird out. “Milanismo” si limita ad aggiungere Nick. Altri, però, non sono dello stesso avviso. “Ha un po’ rotto, qualcuno deve dirlo. Avesse preso ad esempio seriamente Maldini, non avrebbe camminato in campo tutto l’anno” sostiene Fede16. “Non sa più a cosa attaccarsi e la gente ci casca pure” chiosa Kleee.