Milan, giallo Pubill: il precedente Atalanta spaventa, la mossa dei rossoneri. Vice Theo, assalto a Estupinian

Il mercato dei rossoneri ancora non decolla. La priorità in questa fase è rappresentata dai due terzini: il Milan a caccia di conferme prima di avviare la trattativa per Pibull

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato del Milan è fermo a Ricci e Modric. Tra beffe e trattative che faticano a entrare nel vivo, Tare cerca di regalare quanto prima nuovi rinforzi ad Allegri. Si procede per priorità, dunque dai terzini. Sulla destra piace lo spagnolo Pubill, ma il precedente Atalanta spaventa il club di viale Aldo Rossi, che vuole vederci chiaro. L’ultima idea per il sostituito di Theo Hernandez porta in Premier League, dove gioca Estupinian.

Milan a caccia di terzini: giallo Pubill

Reduce dall’esperienza agli Europei Under 21 con la Spagna, il classe 2003 Marc Pubill, che era finito anche nel mirino del Napoli, piace – e anche tanto – al Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’esperienza poco esaltante con Emerson Royal e Kyle Walker, il Diavolo ha voglia di affidare la corsia mancina a un potenziale campione che ha collezionato 36 presenze, un gol e quattro assist in Segunda Division con la casacca dell’Almeria. Ma prima di affondare il colpo, il club rossonero vuole avere garanzie sulle condizioni fisiche del terzino.

La visite mediche e il precedente Atalanta

Con il via libera dell’Almeria, il calciatore sta volgendo dei test preliminari presso una nota clinica di Barcellona. Sotto la lente degli esperti le ginocchia del giovane spagnolo, che la scorsa stagione era di fatto dell’Atalanta nell’ambito di un’operazione da 20 milioni di euro.

Poi, però, fu riscontrato un problema al ginocchio durante le visite mediche che spinge la Dea a non chiudere l’affare. Successivamente lo stesso Pubill ha smentito tale versione, spiegando che in realtà non aveva alcun problema fisico. A scanso di equivoci e prima di dare il via alla trattativa, il Milan vuole fare chiarezza. Consapevole, però, che il 22enne piace al Wolverhampton ed è monitorato pure dalla Juventus.

Vice Theo: l’ultima idea è Estupinian

Tare si muove su più fronti. Tra le urgenze, la casella mancina rimasta scoperto dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal di Simone Inzaghi. L’ultima idea porta in casa Brighton, l’ex club di De Zerbi che proprio al Milan ha soffiato De Cuyper.

L’acquisto del belga, però, potrebbe rivelarsi un assist da trasformare in gol. Sì, perché tra le fila delle Seagulls gioca Estupinian, terzino sinistro dell’Ecuador che ha confezionato 11 assist in 84 presenze in Premier League e che, ora, rischia di scivolare in panchina. Agli inglesi è già stata presentata una prima offerta da 12 milioni, rispedita però al mittente.