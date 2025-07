Milan, è un incubo: beffa Brown, Douè lontano, Cr7 vuole Pulisic, tifosi sul piede di guerra

I rossoneri incassano brutte notizie sul mercato e c'è il rischio di perdere anche l'americano, i fan del Diavolo hanno perso la pazienza

L’arrivo di Tare ed Allegri sembra non aver cambiato molto al Milan, almeno per ora. Illusoria la partenza sul mercato con l’ingaggio a parametro 0 di Modric e il colpo Ricci, i rossoneri negli ultimi giorni stanno sparando solo colpi a salve e mentre in tanti sono già via di facce nuove non se ne vedono, per la rabbia dei tifosi.

Il Fenerbahce beffa il Milan su Brown

C’era un malcelato ottimismo sull’acquisto di Archie Brown ma l’affare si è rivelato una vera beffa. Il giocatore ha detto sì a José Mourinho e ha accettato l’offerta del Fenerbahce. Il terzino sinistro è partito stamattina verso la Turchia per il consueto giro di visite mediche prima della firma del nuovo contratto e lasciando i rossoneri con un palmo di naso. L’affare col Gent è stato chiuso per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro mentre al giocatore andranno circa 3 milioni l’anno.

Allarme terzini dopo l’addio di Theo

Con Theo Hernandez volato in Arabia cresce l’allarme per i terzini. Rischia di sfumare anche l’acquisto di Douè infatti. Per il fratello della stella del Psg Desirè, infatti, lo Strasburgo non vuol scendere dalla cifra di 30 milioni, esattamente il doppio di quanto offre il Milan al punto che Tare sembra orientato sul piano-C, ovvero Pubill dell’Almeria.

Ronaldo chiama Pulisic all’Al Nassr

Se nessuno entra ecco che invece rischiano di andar via altri campioni. La Gazzetta parla dell’interessamento dell’Al Nassr di Ronaldo per Christian Pulisic, in scadenza di contratto nel 2027. L’americano è considerato incedibile e Tare vorrebbe rinnovargli il contratto fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio ma tutti conoscono l’infinita potenza economica degli arabi e star tranquilli non si può.

La rabbia dei tifosi sul web

Il popolo rossonero ha perso la pazienza e fioccano reazioni sdegnate sui social: “Mi chiedo come è possibile che il Milan a vendere fa in fretta vedi Reijnders,Theo,Kalulu,incassando più di 100 milioni e a comprare nientem fanno i pidocchiosi, a tutto oggi solo Ricci e Modric a 0, vergogna” e poi: “Il Milan ci prende per i fondelli #Furlaniout stadio vuoto” e anche: “Pulisic se vai in Arabia nel pieno della tua carriera, gli unici tuoi valori sono i soldi. Oltretutto, il pressapochismo dell’attuale dirigenza del Milan ben si adattava al pressapochismo delle tue prestazioni, quindi questa società ex grande ti calzava a pennello”

C’è chi scrive: “Adesso un’altra settimana per individuare il terzino e per poi far saltare tutto” e anche: “Pensate un po’…“La visione del presidente del Fenerbache mi ha convinto”…Pensate quanto possano essere visionari e soprattutto rassicuranti i nostri dirigenti durante una trattativa… E pensare che rappresentano il Milan. Tanto da far preferire ad Archie Brown il Fenerbache! Vergogna”, oppure: “Che figuraccia. Senza terzini, senza idee, senza dignità”.

Il web è scatenato: “non è questione di potenzialità, ma più di capacità nelle trattative perché non stiamo parlando di cifre impossibili, proibitive. Per me è più per come ci si è mossi nella trattativa” e anche: “Il punto non è aver perso Brown, il punto è chi sarà il prossimo vista la scarsità di questo calciatore, si presume si vada su uno simile se non peggiore..Povero Milan come ti hanno ridotto” e ancora: ” La cosa imbarazzante è provare a prendere il giocatore quando lui è già in aeroporto per andare da un’altra parte. Dimostra che non si hanno le idee chiare e si improvvisa” e infine: “Il problema è che al Milan fanno accattonaggio da un paio d’anni a questa parte….se ci sono occasioni a poco prezzo si prendono, altrimenti si scelgono comunque giocatori a caso..il diktat è che costino poco e prendano poco di ingaggio…”.

Infine la chiosa di Fabio Ravezzani che su X scrive: “Il punto non è aver perso Brown (chissà se è davvero bravo). Il punto è che il Milan ha perso il confronto non con il Real, ma col Fenerbahce. Questo purtroppo dà la misura delle attuali potenzialità di Cardinale e Redbird”.