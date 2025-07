Milan, lo sfogo di Leao accende il web: “Non doveva finire così”

Leao saluta Theo con un post toccante su Instagram: la fine di un'importante alleanza rossonera tra ricordi, emozioni e addio che sa ancora di amaro

Erano i fantastici due al Milan. Quella fascia sinistra che si accendeva in ogni partita ad ogni giocata. Poi lo scudetto con Pioli che consacrò quel legame indissolubile fino all’ultima stagione da horror con tanto di cooling break della discordia che ha rovinato tutto. Tra Rafael Leao e Theo Hernandez è arrivato il momento definitivo dell’addio e dei saluti. Con l’amaro in bocca, l’attaccante portoghese ha voluto affidare ai social un suo messaggio di commiato nei confronti del terzino sinistro francese, ormai prossimo a lasciare definitivamente il Milan e diretto in Arabia Saudita all’Al Hilal. Sul web, intanto, si è scatenata una bufera per le parole di Leao.

Un legame nato con Pioli

L’intesa tra Theo e Leao si è forgiata negli anni della gestione Pioli, crescendo di stagione in stagione. I due hanno condiviso momenti fondamentali, tra cui la storica qualificazione alla Champions League e, soprattutto, il trionfo in campionato nella stagione 2021/2022.

Indimenticabile la partita contro l’Atalanta, penultima di quel campionato, vinta 2-0: gol iniziale di Leao, seguito dalla leggendaria cavalcata di Theo da metà campo per il raddoppio. Una delle immagini più iconiche della coppia franco-portoghese.

Gli ultimi lampi rossoneri

L’ultima scintilla del duo è arrivata il 6 gennaio scorso, nella finale di Supercoppa contro l’Inter. Con l’ingresso in campo di Leao, la partita cambia volto. Il portoghese suona la carica e risveglia Theo, che segna il gol del momentaneo 1-2. Da lì la rimonta culminata con la conquista del trofeo: l’ultima coppa sollevata insieme con la maglia del Milan.

Le parole di Leao: “Non doveva finire così”

Nel suo post su Instagram, Leao ha ricordato i momenti vissuti con l’amico con un messaggio in portoghese: “Mio fratello, compagno di molte battaglie, abbiamo trascorso molti momenti buoni e cattivi ma è stato un piacere. Ti auguro tutta la fortuna del mondo.”

Il messaggio si conclude con una frase che lascia spazio alla malinconia e a un senso di incompiutezza: “Non doveva finire così ma la vita è fatta di sfide. Ti auguro il meglio.”

Un futuro lontano da Milano

Theo Hernandez si prepara ora a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita, dove sarà allenato da Simone Inzaghi e avrà il compito di dominare la corsia sinistra con la maglia dell’Al Hilal. Per il Milan, invece, si chiude un’era fatta di velocità, complicità e spettacolo su quella fascia. Un’era che difficilmente sarà dimenticata dai tifosi.

I tifosi si scagliano contro Theo Hernandez e restano amareggiati

I tifosi del Milan masticano ancora amaro per l’addio di Theo Hernandez e non dedicano al francese belle parole al momento dell’addio. C’è chi scrive sotto al post di Rafael Leao: “Colpa vostra che avete rovinato tutto”. E ancora: “Mi dispiace ma nei miei occhi c’è ancora l’immagine del cooling break, altro che scudetto.”

C’è poi chi ci va giù pesante: “Mi sento tradito da voi, avete giocato nel modo più svogliato possibile quest’anno e avete rinnegato la vostra fede al Milan creando solo problemi.” E ancora: “Ora che Theo è stato allontanato, Leao avrà l’ultima speranza di far bene perché è isolato… Con il francese si sentiva forte e intoccabile ma ora è tutto finito per fortuna.”

Non si placano gli animi sul web: “Peccato, una fascia sinistra fortissima che andrà nel dimenticatoio per tutti i guai che ci avete fatto passare al Milan in questi anni. I due dissidenti del cooling break, io non dimentico: vergogna.” E infine: “Il duo Théo-Leão rimarrà sempre uno dei sinistri più impattanti e impressionanti della storia, ma non ne conserveremo solo bei ricordi purtroppo.