Il Milan teme per Leao: il bel gesto di Nico Williams per il Bilbao rimette il Barcellona sulle tracce di Rafa

L’attaccante della nazionale spagnola ha rifiutato la corte dei blaugrana e giurato eterna fedeltà al club basco: ma i catalani potrebbero tuffarsi sul portoghese

Nico Williams ha raccolto il plauso di tanti appassionati di calcio rinunciando al trasferimento al Barcellona e firmando un contratto a vita con l’Athletic Bilbao, club in cui è cresciuto: la mossa dell’attaccante, però, potrebbe finire col portare Rafa Leao del Milan nuovamente nel mirino dei blaugrana.

La scelta di Nico Williams

Il Barcellona era ormai sicuro di affiancare Nico Williams a Lamine Yamal e ricreare in blaugrana l’esplosiva coppia di esterni offensivi della Spagna. I catalani, però, non avevano fatto i conti con l’attaccamento del giocatore basco di origini ghanesi all’Athletic Bilbao, il club nel quale è cresciuto e che l’ha lanciato nel grande calcio: con una mossa a sorpresa, Nico Williams ha rifiutato l’offerta del Barça e firmato un contratto a vita – 10 anni di durata, scadenza nel 2035 – con il Bilbao. “Quando si tratta di scelte, ascolto il cuore – le sue parole -. Sono dove voglio essere, con i miei. Questa è casa mia. Aupa Athletic”.

Il Barcellona vira su Leao?

La scelta di Nico Williams ha fatto il giro del mondo, innervosito ovviamente il Barcellona ma anche provocato l’ammirazione dei nostalgici del calcio di una volta, quelli affezionati alle bandiere e ai giocatori capaci di vestire la stessa maglia per tutta la carriera. Al tempo stesso, come riferito da Sport Mediaset, ha però allarmato il Milan: non potendo arrivare a Nico Williams, il Barcellona potrebbe ora mettere Rafa Leao nel proprio mirino.

La situazione di Leao

Il club catalano cerca infatti un esterno d’attacco rapido, imprevedibile e abile nel saltare l’uomo nell’uno contro uno: Leao è da tempo nella lista dei possibili acquisti del Barça che ora potrebbe tornare alla carica. Il Milan è forte di un contratto con scadenza nel 2028 e con una super-clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma la situazione potrebbe cambiare se, corteggiato dal Barcellona, Leao chiedesse di lasciare i rossoneri e approdare nella Liga.

In tal caso, il Milan potrebbe accontentarsi di un’offerta da 100 milioni di euro, cifra ben più alta dei 60 milioni che il Barça aveva stanziato per Nico Williams. Nel Barcellona, però, militano diversi giocatori – da Christensen a Ferran Torres – assai graditi al d.s. rossonero Igli Tare e a Massimiliano Allegri. E siamo solo all’inizio del mercato: ogni strada è percorribile, la sensazione è che sarà Leao a decidere del suo destino.