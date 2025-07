Milan, Allegri comincia con il pugno di ferro: il diktat di Max. Cairo sulla cessione di Ricci: “L’agente è un illusionista”

Il Milan apre la sua sessione estiva di calciomercato con l'arrivo di Samuele Ricci: acquisto fortemente volto da Allegri sul quale Cairo ha scherzato

Nella serata di giovedì, il Milan ha ufficializzato il suo primo acquisto in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Samuele Ricci: il centrocampista classe 2001 e nel giro della Nazionale italiana arriva dal Torino. Sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, grande sponsor di questo colpo di mercato, a partire da lunedì 7, come il resto della squadra. Ma l’allenatore ha già fatto partire il suo diktat in casa Milan per curare nei minimi dettagli la preparazione estiva.

Il diktat di Allegri: tutti dormono a Milanello

La seconda avventura del livornese sulla panchina del Milan inizierà ufficialmente con la conferenza stampa di lunedì 7. Nel pomeriggio poi il primo allenamento a Milanello. I rossoneri dovranno ritrovarsi già domenica a mezzanotte al centro sportivo e da lì in avanti Allegri ha deciso che sarà obbligatorio dormire a Milanello. L’allenatore sa quanto è fondamentale la preparazione estiva e vuole curare tutto nei minimi dettagli. Un occhio di riguardo ovviamente per tutti quei giocatori che hanno avuto qualche problema fisico nella scorso stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cairo sull’agente di Ricci: “Sparisce e ricompare”

In attesa di Modric, il Milan apre alla grande il suo mercato. Ricci arriva dal Torino per circa 23 milioni di euro, più bonus. Una cifra giudicata estremamente bassa dai tifosi del Torino, ormai da anni in aperta contestazione con il proprietario del club Urbaino Cairo. Ma l’imprenditore scherza sulla cessione dell’ex granata. Alla presentazione dei palinsesti di La7, si è lasciato andare sull’addio di Ricci, dato che in sala c’era anche l’agente del calciatore Paolo Busardò: “Questo agente è bravissimo, è come un illusionista perchè sparisce e ricompare in momenti diversi”. Il presidente del Torino racconta del classico gioco sali scendi dei procuratori dei calciatori: “Strano, perché quando Samuele gioca bene il prezzo si alza, tipo sui 30-35 milioni per dire una cifra, lui sparisce e poi riappare, come ho detto prima. Busardò è davvero bravo, poi arriva il Milan e Ricci vale 20 milioni di euro”.

In seguito alla presentazione dei palinsesti, Cairo è stato interrogato sulla cessione: “Abbiamo accontentato il giocatore che con noi ha fatto un percorso molto buono. C’è stata questa offerta che a lui faceva piacere noi accettassimo. Noi ora abbiamo un’alternativa interessante”. I granata sono a un passo dall’arrivo di Anjorin dall’Empoli. “È nella normale evoluzione delle cose. I capitani se ne vanno ma se ne creano di nuovi e altrettanto buoni. Tutti vendono, non solo il Torino. Il mondo del calcio è in una nuova fase, non più quella in cui le bandiere stavano vent’anni in una squadra“.

Milan, la situazione per Jashari

Ma il mercato dei rossoneri non finisce di certo qui. Il nome più caldo e più vicino a indossare la maglia dei rossoneri è quello di Ardon Jashari. Il club ha già l’accordo con il giocatore, che spinge per lasciare il Bruges. Ma il club belga fa ancora muro e prova a resistere. La trattativa non è semplice: il Milan non vuole giocare al gioco del rialzo, ma al tempo stesso Tare non vuole mollarlo. Anche qui il parere molto positivo di Allegri sul giocatore è stato fondamentale. Intanto il centrocampista inizierà la preparazione con il Bruges, i rossoneri capiscono gli eventuali sviluppi, ma sopra i 30 milioni di parte fissa non ci andranno.