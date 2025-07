Milan, Retegui nel mirino ma c’è il rischio beffa: c’è un club pronto a tutto per prenderlo

Il Milan punta su Retegui ma l'Al-Qadsiah fa tremare l'Atalanta con un'offerta choc. Tutti i dettagli e gli scenari di mercato per l'oriundo

Mateo Retegui piace un po’ a tutti. Con le sue 25 reti nel campionato italiano ha stregato mezza Serie A, Europa e non solo. Infatti, dopo un forte pressing del Milan sul centravanti dell’Atalanta, è arrivato l’interesse anche dall’Arabia Saudita. Al primo posto della lista dei desideri dell’Al-Qadsiah, che ha già presentato una proposta ufficiale alla Dea, c’è il talento oriundo: i sauditi hanno offerto una cifra monstre. I dettagli della trattativa.

L’Atalanta riflette, ma Retegui non è sul mercato

Nonostante il giocatore non sia stato messo in vendita, una cifra simile impone riflessioni in casa Atalanta. Retegui, 26 anni, rappresenta uno dei punti fermi del progetto tecnico nerazzurro e si prepara a vivere da protagonista anche il prossimo Mondiale (se l’Italia si qualificherà) con la maglia azzurra.

La volontà del calciatore è quella di restare in Europa per misurarsi ai massimi livelli, ma una proposta d’ingaggio faraonica potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’Al-Qadsiah a caccia del numero nove

Il club saudita, intanto, ha urgenza di trovare un attaccante e ha già visto sfumare diverse trattative. Moise Kean e Riccardo Orsolini hanno declinato l’invito, così come Paulo Dybala nei mesi scorsi. Si è registrato anche un tentativo per David, ma il canadese è ora ad un passo dalla Juventus.

Con Retegui, l’Al-Qadsiah è disposto a fare un ultimo tentativo importante: tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Il Milan torna su Retegui: l’obiettivo è un bomber vero

Anche il Milan segue da tempo l’attaccante italo-argentino, già ai tempi della sua avventura al Genoa. Con Lorenzo Colombo in partenza e l’arrivo di Santiago Gimenez che però ha deluso le aspettative, i rossoneri sono determinati ad aggiungere un altro centravanti di peso. Retegui è considerato il profilo ideale per creare concorrenza interna e garantire alternative di livello a disposizione del nuovo tecnico.

Nessuno sconto da Bergamo: servono almeno 50 milioni

L’Atalanta, dal suo canto, non intende svendere il proprio capocannoniere e ha già fissato il prezzo: almeno 50 milioni di euro, forse anche di più. Il Milan, invece, vorrebbe scendere attorno ai 40 milioni, ma sa che trattare con il club bergamasco non è semplice. Nessun saldo estivo, come da tradizione, per i Percassi che sanno valorizzare e monetizzare al massimo i propri talenti.

Mercato Milan: prima la difesa, poi l’attacco

Per la dirigenza rossonera, l’obiettivo è mantenere una rosa snella soprattutto in vista di una stagione senza coppe europee. La priorità al momento è sistemare il reparto difensivo, con l’arrivo di due nuovi terzini — uno dei quali dovrà prendere il posto di Theo Hernandez, destinato all’Al Hilal dopo il Mondiale per club. Solo dopo si penserà seriamente al nuovo centravanti, ma Retegui resta una pista molto concreta.

Un affare simile a quello di De Ketelaere?

Non è la prima volta che Milan e Atalanta si trovano a trattare. In passato, l’operazione per De Ketelaere ha dimostrato che un’intesa è possibile, anche se va costruita con pazienza. Un anno fa Retegui fu acquistato per 22 milioni più bonus e oggi ha più che raddoppiato il proprio valore. Se le condizioni saranno favorevoli, i rossoneri non esiteranno a muoversi con decisione.