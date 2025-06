Milan, Hernandez “paga” Ricci: Theo a un passo dall’Al-Hilal di Inzaghi, l’indizio social di Zoe sa di addio

Ormai sembra destinata a concludersi l'avventura rossonera di Theo Hernandez, a un passo dall'Al-Hilal. La sua cessione permetterebbe inoltre al Milan di pagare i 25 milioni necessari per Ricci

Continua la rivoluzione in casa Milan, con Theo Hernandez che sarebbe ormai a un passo dal trasferirsi alla corte dell’ex rivale Simone Inzaghi all’Al-Hilal in Arabia Saudita come lasciato intendere anche dalla storia Instagram della compagna Zoe Cristofoli. E con i soldi della cessione del terzino francese i rossoneri potrebbero affondare il colpo per Samuele Ricci del Torino.

Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal di Inzaghi

Dopo sei stagioni ricche di soddisfazioni durante le quali si è messo in mostra come uno dei migliori terzini sinistri al mondo ed è diventato il difensore con più reti in Serie A nella storia del Milan, l’avventura rossonera di Theo Hernandez sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. Il terzino francese avrebbe infatti accettato l’offerta da circa 2o milioni di euro all’anno recapitatagli dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che avrebbe trovato anche l’accordo con il Milan sulla base di 25 milioni di euro più bonus.

L’indizio sui social di Zoe Cristofoli

Un’offerta che soddisfa il Milan e gli permette di registrare anche una bella plusvalenza, soprattutto considerando che il contratto di Theo Hernandez è in scadenza nel giugno 2026 e che quindi dal prossimo febbraio si sarebbe potuto accordare con altri club per poi trasferirsi a titolo gratuito.

A conferma del trasferimento di Theo è arrivato anche un indizio social. Il difensore francese avrebbe infatti deciso di fare tappa per qualche giorno a Parigi, condividendo tramite una storia Instagram una foto che lo ritrae insieme a Zoe Cristofoli sull’aereo privato che li ha condotti nella capitale transalpina. Fin qui nulla di strano. La storia è però stata ricondivisa dalla sua compagna sul proprio profilo Instagram, con tanto di un bel “Byeeeee” come didascalia. Insomma, un messaggio che lascia presagire a un addio imminente.

I soldi di Theo per pagare Ricci

Un altro motivo per gioire della cessione di Theo Hernandez il Milan lo può trovare nel fatto che il bottino ricavato dalla sua cessione può tornare estremamente utile per chiudere la trattativa per aggiudicarsi Samuele Ricci. I rossoneri avrebbero infatti un’intesa con il giocatore sin da gennaio sulla base di un contratto della durata di 4 anni e nelle ultime ore avrebbero anche trovato un accordo con il Torino, al quale dovrebbero versare 25 milioni, esattamente gli stessi che andrebbero a ricavare dalla cessione di Theo, per il trasferimento del centrocampista azzurro, anticipando eventuali altre pretendenti come Napoli e, soprattutto, Inter, che potrebbe virare su di lui in caso di cessione di Hakan Calhanoglu e mancato accordo con la Lazio per Nicolò Rovella.