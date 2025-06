Milan: addio ai senatori, dopo Reijnders ecco Maignan al Chelsea, Leao al Bayern, via anche Theo

Tare e Allegri intenzionati a ribaltare il Diavolo. Via i leader dello spogliatoio per dare il via a nuovo ciclo. Chi piace come erede di Magic Mike

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Max, c’è già poco da essere Allegri? Il nuovo allenatore assiste alla diaspora dei big: Reijnders sta facendo da apripista, poi toccherà a Maignan, Leao e pure a Theo. Sarà un Diavolo rivoluzionato, ringiovanito ma con nuovi elementi di assoluta esperienza come Modric.

Milan, è rivoluzione: da Reijnders a Leao, via i big

Furlani, Tare e Allegri hanno intenzione di ripartire dalle fondamenta e non dal tetto. Se la scorsa stagione si è provato (senza fortuna) a puntellare l’organico con innesti mirati, questa volta potrebbe essere smantellata l’ossatura della squadra. Tradotto: via i senatori. Così si può dare il via a un nuovo ciclo. Il primo a salutare sarà Reijnders: oggi le visite mediche col City, che riempirà le casse del Diavolo con 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus.

Come riferisce La Repubblica, Maignan è sempre più stuzzicato dal Chelsea. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e per il Milan potrebbe essere l’ultima chance di monetizzare. Le parti, però, sono distanti: i rossoneri chiedono 30 milioni, i blues non si sono spinti oltre i 20. Ma è in arrivo una nuova offerta. Occhio a Leao: il Bayern Monaco sta tornando alla carica. I campioni di Germania sono pronti a ingolosire i rossoneri con una prima offerta da 50-60 milioni più uno tra l’ex Napoli Kim e Goretzka.

Theo Hernandez sempre più verso l’Arabia Saudita

La sensazione è che alla fine Theo Hernandez sia destinato a cedere alla corte sempre più asfissiante dell’Al Hilal. L’accordo tra i due club è già stato raggiunto sulla base di 30 milioni, ma manca ancora il sì del terzino sinistro, che non è convintissimo.

Gli arabi battono due strade, quella emozionale di cui si sta occupando in prima persona Simone Inzaghi e quella del portafogli, con un’offerta da 18 milioni di euro. Probabilmente con un piccolo rilancio (vale lo stesso discorso per Osimhen), Theo farà le valigie per unirsi subito alla nuova squadra, che volerà negli States per giocare il Mondiale per Club.

Scatta la caccia all’erede di Maignan e non solo

Dovesse concretizzarsi la cessione di Magic Mike, il Milan proverà a fiondarsi su Svilar, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2027 e, finora, si sono registrate divergenze sul rinnovo. I giallorossi lo valutano 30 milioni, ma il Diavolo è orientato a ingolosire Gasperini con la carta Saelemaekers, di rientro dal prestito nella Capitale.

Le altre piste portano a Suzuki del Parma e Caprile, che è stato riscatta dal Cagliari. Secondo La Gazzetta dello Sport, si punta a un altro nome d’esperienza a centrocampo oltre Modric: il 32enne Xhaka del Bayer Leverkusen, valutato non più di 20 milioni. Per la difesa piace – e tanto – il 18enne Leoni del Parma.