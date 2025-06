Milan, Maignan tradisce Allegri: ecco la richiesta del portiere, lo scenario

Secondo Sky Sports UK, il portiere francese avrebbe già comunicato al club rossonero la volontà di partire e il Chelsea sarebbe al momento in pole

Il rapporto tra Mike Maignan e il Milan sembra giunto al capolinea. Nonostante i cambiamenti dirigenziali a Milanello, con l’arrivo di Max Allegri in panchina e Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il portiere francese avrebbe già deciso: vuole lasciare il club rossonero. E, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la sua prossima destinazione sarà Londra, sponda Chelsea.

Secondo il noto giornalista britannico Kaveh Solhekol, il numero uno francese avrebbe comunicato ai rossoneri la volontà di essere ceduto già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di aggregarsi ai Blues in tempo per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dalla prossima settimana. Certo, non sarebbe il massimo per placare i corti anti Cardinale e le proteste contro la società, che già ha messo a segno la cessione di Reijnders.

Maignan contratto in scadenza e possibile addio

L’eventuale addio del numero uno transalpino arriverebbe a sorpresa solo in parte. Maignan, legato al Milan fino al 2026 e quindi con il contratto che va a scadenza, aveva ricevuto una proposta di rinnovo a inizio anno: tre anni in più con un ingaggio da circa 5 milioni netti a stagione. Il dialogo sul prolungamento si sarebbe però progressivamente raffreddato, fino a interrompersi. E ora, stando alle indiscrezioni inglesi, il giocatore avrebbe già trovato un’intesa con il Chelsea, che lo segue da tempo e lo considera l’uomo giusto per rinforzare una rosa ancora in cerca di equilibrio tra ambizione e risultati.

Il Milan fissa il prezzo, il Chelsea prepara l’assalto

In casa rossonera la notizia sarebbe stata accolta con freddezza, ma senza sorpresa. Il nuovo tecnico Max Allegri, seppur intenzionato a ripartire da alcuni pilastri, non considera il ruolo del portiere una priorità assoluta nella costruzione del nuovo Milan. Tuttavia, la società non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi asset più preziosi: Maignan viene valutato non meno di 35 milioni di euro. Un cifra che al momento il Chelsea non sembra disposto a raggiungere: dai media britannici emergono offerte tra i 20 e i 25 milioni. Il Diavolo, dal canto suo, non tratterrà giocatori scontenti, ma non farà sconti. La trattativa può entrare nel vivo già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione prima del Mondiale per Club.

L’ultima parola spetta a Maignan

Arrivato nell’estate del 2021 per raccogliere l’eredità di Donnarumma, Maignan è stato protagonista dello scudetto 2021-2022 e si è affermato tra i migliori portieri d’Europa. Ma oggi la sua parabola in rossonero sembra in fase discendente. La Premier lo attende, e lui, secondo i media inglesi, è pronto a voltare pagina. L’ultima parola spetto al francese e la sua decisiva volontà potrebbe fare la differenza per la fumata bianca dell’affare. Nel calcio moderno, le bandiere sono rare. E a volte, anche i legami più forti si spezzano. all’improvviso.