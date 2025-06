Inter, Calhanoglu ha chiesto la cessione: “Fatemi tornare a casa”. All-in su Nico Paz, Inzaghi vuole Acerbi

Il centrocampista turco avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra di essere venduto al Galatasaray a una cifra congrua. Intanto Marotta e Ausilio lavorano al colpo Nico Paz

Scoppia il caso Calhanoglu in casa Inter. Il centrocampista turco avrebbe fatto esplicita richiesta al club per essere ceduto al Galatasaray. Per come descritto, si tratterebbe di uno strappo vero e proprio, che difficilmente potrà essere ricucito e che, dunque, porterà a una separazione a breve. Situazione che potrebbe verificarsi anche con Acerbi, tentato da Simone Inzaghi, che lo vorrebbe al centro della sua difesa all’Al Hilal. In entrata, perfezionata la trattativa per Bonny, i nerazzurri puntano con forza su Nico Paz.

Calha verso l’addio

Hakan Calhanoglu pronto a dire addio all’Inter. A rivelarlo sono diversi media turchi, che parlano di una presa di posizione netta dell’ex Milan sul futuro. Che il Galatasaray sia sulle tracce del numero venti nerazzurro è cosa nota da diverse settimane. La (doppia) novità delle ultime riguarda la richiesta che il giocatore avrebbe fatto alla dirigenza della Benamata.

La richiesta a Marotta e Ausilio

L’Inter vorrebbe monetizzare la cessione e, fino a oggi, ha respinto gli assalti sparando altissimo: 35 milioni di euro, che, per un giocatore di 31 anni, obbligano i club interessati alle dovute riflessioni. Il Gala è stato, così, costretto a prendere tempo. A far saltare il banco, secondo il portare Sabah, ci avrebbe pensato Calha andando direttamente da Marotta e Ausilio a chiedere di non alzare muri e di lasciarlo tornare a casa, anche come segno di riconoscimento per gli ultimi quattro anni giocati su alti livelli.

Calha è volato in Turchia

Ulteriore indizio, l’arrivo in queste ore del calciatore a Istanbul. Attualmente ai box per un infortunio e, quindi, impossibilitato a dare una mano a Chivu nel Mondiale per Club, Calha è tornato in Turchia per prendere parte a un matrimonio. Le Marca Sports ha rivelato come, interrogato su un possibile futuro al Gala, l’interista abbia risposto con un eloquente “Speriamo”. Insomma, Calhanoglu sembrerebbe intenzionato a cambiare aria a ogni costo.

Inzaghi tenta Acerbi

Intanto, in casa Inter, si registra anche l’interessamento dell’Al Hilal di Simone Inzaghi per Francesco Acerbi. I due, legati alla Lazio prima e all’Inter poi, si ritroverebbero per la terza avventura insieme. La situazione è in divenire e non è detto che, viste anche le 37 primavere, l’Inter possa decidere di non impuntarsi. Anche perché, in difesa un innesto verrà fatto e liberarsi con un anno di anticipo di uno stipendio non leggerissimo, potrebbe aiutare a piazzare il colpo.

Tentazione Nico Paz

Restando sul mercato in entrata, è praticamente fatta per l’arrivo a Milano di Bonny. La scelta di puntare su Pio Esposito come terza punta, inoltre, ha spostato le attenzioni dall’attacco alla trequarti, facendo schizzare le quotazioni di Nico Paz, su cui il Real Madrid non ha ancora esercitato il diritto di recompra a 9 milioni di euro in scadenza il 30 giugno (l’anno prossimo salirebbe a 10). Ausilio e Marotta ci pensano seriamente e sarebbero pronti ad andare all-in per assicurarsi le prestazioni del gioiello argentino. L’alternativa, proprio in casa Real, potrebbe essere Arda Guler che stuzzica e non poco.