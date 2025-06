"Juve, rischio nuova penalizzazione e squalifica in Europa": l'inchiesta della Procura fa scattare l'allarme

Dopo le sanzioni del 2023, la Juventus torna sotto indagine per presunti illeciti contabili. Rischi concreti di nuove penalizzazioni in Serie A e squalifica dalle coppe europee.

Dopo i guai giudiziari del 2023, la Juventus torna a far parlare di sé per vicende extra-campo. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Ziliani, il club bianconero rischia di finire nuovamente nel mirino della giustizia sportiva per presunti illeciti legati ai bilanci. Ci sarebbero fatti nuovi rispetto a maggio 2023, quando tutto fu chiuso con un patteggiamento. L’allarme è scattato, con possibilità che si aprano nuovi scenari disciplinari, sia in Serie A che in ambito europeo.

La recidiva pesa: possibile nuova penalizzazione

Non è una novità l’attacco di Paolo Ziliani alla Juventus. In base a quanto riportato dal giornalista, il club bianconero dovrà rispondere a breve di nuovi comportamenti irregolari in ambito contabile. Una situazione aggravata dal fatto che si tratterebbe di recidiva rispetto ai procedimenti del 2023, che già avevano portato a una penalizzazione in classifica. La scure della giustizia sportiva potrebbe abbattersi ancora una volta sulla Vecchia Signora.

Bilanci non conformi secondo la Consob

Al centro dell’indagine ci sarebbero bilanci che la Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati, avrebbe già definito “non conformi”. Secondo le verifiche, il club avrebbe proseguito su una linea gestionale non corretta, malgrado le sanzioni precedenti. Un’accusa pesante, che nel caso rimetterebbe in discussione la credibilità del progetto di rilancio post-penalizzazione. A breve l’inchiesta della Procura di Roma sarà chiusa e, come scrive Ziliani, gli atti sarebbero trasmessi a Chiné e alla Procura FIGC.

Europa a rischio: possibili ripercussioni UEFA

Oltre alla Serie A, le conseguenze potrebbero arrivare anche in ambito europeo. La Juventus, tornata in Europa dopo un anno difficile, rischierebbe ora una squalifica dalle competizioni UEFA. Il regolamento di Nyon da questo punto di vista è chiaro: chi viola norme finanziarie può essere estromesso, anche se qualificato sul campo. Per i bianconeri, impegnati ora al Mondiale per Club, sarebbe veramente un disastro.

La Juve intanto sta cambiando pelle

Il momento non è dei più semplici per una Juventus che è in piena fase di costruzione. Abbandonato con veemenza il progetto Motta-Giuntoli, il club bianconero ha puntato forte su Damien Comolli come uomo adatto per far risorgere la Vecchia Signora. Se il mercato sta andando a rilento, complice proprio la profonda rivoluzione societaria, ecco che la notizia sulla non conformità dei bilanci potrebbe costituire l’ennesima mazzata. Che si aggiunge alle ultime notizie sul patteggiamento chiesto da Agnelli, Nedved e Paratici sull’altra inchiesta plusvalenze.