Juventus, scatto per David: Comolli pronto a due sacrifici importanti. Intanto Kolo Muani lancia il suo appello

Il club bianconero pronto a lanciarsi sull’attaccante canadese ex Lille, i primi due sacrificati in uscita dovrebbero essere Weah e Mbangula destinati al Nottingham Forest

Il Mondiale per club è nel vivo ma in casa Juventus si lavora sulla prossima stagione. Un mercato fondamentale quello per i bianconeri che vogliono provare a cancellare gli errori della passata stagione e lanciarsi nella nuova con ritrovate ambizioni. Il primo obiettivo su cui si lavora è l’attacco con la situazione Vlahovic che avrà bisogno di tempo prima di essere chiarita e la pista David sempre più calda.

Lo scatto per David

La caccia all’attaccante continua e una clamorosa occasione si riapre per la Juventus. Jonathan David ha infatti aperto a un approdo a Torino. Secondo le ultime voci di mercato, il 25enne attaccante che si è svincolato dal Lille non ha nascosto la sua voglia di bianconero al punto da dare mandato ai suoi procuratori di riaprire le trattative col club e anche di rivedere alcune richieste economiche per approdare alla corte di Igor Tudor. La trattativa è ancora tutta da sviluppare ma Damien Comolli sembra pronto a raccogliere la sfida: pronta una nuova offerta e ora tutto dipende dal calciatore.

Weah e Mbangula: i sacrificati

Nel calcio moderno però le ambizioni di mercato spesso si scontrato con le esigenze di bilancio. E questo accade anche in casa Juventus. Per riuscire a costruire la squadra giusta per permettere a Tudor di lottare tra le migliori qualche sacrificio è forse necessario. E il club bianconero ha scelto Timothy Weah e Samuel Mbangula come possibili sacrificati. Per loro c’è la corte spietata del Nottingham Forest che ha messo sul piatto circa 25 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo bassa dai bianconeri ma nel frattempo sia il belga che il giocatore di americano sono stati allertati e potrebbero presto lasciare il ritiro della squadra a Orlando.

L’appello di Kolo Muani

Chi spera di rimanere in bianconero è Kolo Muani, l’attaccante di proprietà del PSG non ha ancora certezze sul suo futuro ma dal Mondiale per club lancia un chiaro segnale alla Vecchia Signora: “Di queste cose non so nulla, sto cercando di concentrarmi solo sul campo e in una competizione velocissima. Alla fine del Mondiale vedremo cosa succederà sul mercato ma alla Juventus sono davvero felice e sto bene”.