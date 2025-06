Calciomercato: La Juventus rischia di perdere Kolo Muani, Graelish offerto al Napoli, il Galatasaray mette fretta a Osimhen

Il Milan torna su Tiago Santos, O'Riley strizza l'occhio alla Roma, gli arabi tentano Kean, il Sassuolo fa shopping in casa Monza

Il mercato ufficialmente partirà solo il 1 luglio ma oltre alla finestra extra concessa alle società impegnate al Mondiale per club sono numerose le trattative partite e gli affari vicino alla chiusura.

Due club di Premier su Kolo Muani

Terminata l’avventura al Mondiale per Club con la Juventus, Kolo Muani farà ritorno al PSG per decidere il proprio futuro. L’obiettivo dei bianconeri è quello di trattenere l’attaccante anche nella prossima stagione, magari con la formula del prestito nella prossima stagione con l’obiettivo di acquistarlo a titolo definitivo successivamente ma sul giocatore si registra l’interesse di Chelsea e Manchester United. Anche Daniele Rugani potrebbe lasciare, nuovamente, la Juventus. Oltre al West Ham, tra i club interessati ci sono anche Sassuolo, Fiorentina e Bologna con i neroverdi che, al momento, sembrano essere in vantaggio. In attacco i bianconeri continuano a sognare Osimhen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul destino del nigeriano si registra anche la presa di posizione del Galatasaray che ha chiamato Osimhen mentre era in Nigeria per le vacanze chiedendogli di decidere in fretta: “Sei la nostra priorità in attacco – si legge su Fanatik – Abbiamo anche raggiunto un accordo con il Napoli. Devi prendere una decisione il prima possibile, così possiamo programmare il futuro. Se la questione si trascina, danneggerà il Galatasaray. Dopo le tue vacanze, vieni al tavolo e parliamone. Concludiamo il trasferimento, positivo o negativo che sia.”

Milan, ritorno di fiamma per Tiago Santos

Il Milan ha rimesso gli occhi sul terzino destro classe 2002 Tiago Santos. Il Lille chiede 15 milioni, ma i rossoneri vorrebbero scendere. Intanto i rossoneri hanno proposto Camarda a diversi club tra cui Pisa, Lecce e appunto l’Udinese, che però non sarebbe interessata a un prestito secco. In attacco, i friulani punteranno con decisione su Iker Bravo, classe 2005, arrivato dal Real Madrid la scorsa estate.

De Bruyne preme per portare Graelish a Napoli

Il Napoli e Meret si legheranno con un nuovo accordo che avrà scadenza giugno 2027, con 2 anni in più rispetto al termine attuale. L’accordo prevede anche un aumento per il portiere che col nuovo contratto andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro netti a stagione. De Bruyne intanto avrebbe chiesto ad Antonio Conte di valutare il possibile ingaggio di Jack Grealish, suo ex compagno al Manchester City e anche lui in uscita dal gruppo allenato da Pep Guardiola ma spaventa l’ingaggio da 17 milioni di euro lordi a stagione. Feeling crescente tra O’Riley e la Roma. Massara, che già lo voleva al Rennes, dovrà trovare l’accordo con gli inglesi, che chiedono 30 milioni: possibile la formula di un prestito con obbligo di riscatto

L’Al Qadsiah continua a volere Moise Kean e mette sul piatto quasi 100 milioni: i 52 milioni della clausola con la Fiorentina più un triennale da 15 milioni l’anno per convincere l’attaccante, che piace anche al Manchester United. Passi avanti dell’Atalanta per Sulemana, l’ala del Southampton, che Juric ha potuto allenare la scorsa stagione.

Shopping del Sassuolo in casa Monza: nel mirino Andrea Colpani, reduce da una stagione opaca alla Fiorentina e da un mancato riscatto da parte dei viola, Dany Mota Carvalho e Samuele Birindelli.