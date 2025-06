Calciomercato, scambio Osimhen-Vlahovic tra Napoli e Juventus scatena il web

L'idea di un giro di bomber tra bianconeri e campioni d'Italia non piace ai tifosi azzurri, bocciato lo scambio Osimhen-Vlahovic

L’idea di un possibile scambio Osimhen-Vlahovic, tra Napoli e Juventus, continua a prendere piede. Dopo l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, continuano i dibattiti televisivi sul possibile affare di calciomercato tra i due club. Non solo, sui social si è scatenata una bufera dopo la trasmissione di Mediaset che ha trattato la questione con Riccardo Trevisani e Federica Zille.

Trevisani sostiene l’ipotesi scambio Osimhen-Vlahovic

A sostenere la teoria del possibile scambio Osimhen-Vlahovic è Trevisani in onda su Canale 5: “Con Vlahovic il Napoli prenderebbe un attaccante forte, che ha fatto male negli ultimi 18 mesi, ma forte. È questo il ragionamento che fa il Napoli. Incasserebbe in più 50 milioni dando alla Juve Osimhen, aggiungendoli a quelli presi per Kvara. E poi si vedrà che squadra costruirà il Napoli”

Federica Zille resta scettica sullo scambio tra Napoli e Juve

Del parere opposto è Federica Zille che smonta l’analisi di mercato di Trevisani sullo scambio Vlahovic-Osimhen: “Non vedo con quanta leggerezza Conte possa mandare Osimhen alla Juventus. Per la Juve Osimhen sarebbe un colpo clamoroso. Vlahovic ha deluso le attese”.

I tifosi napoletani non vogliono Vlahovic

A scatenare la bufera mediatica sono i tifosi napoletani: “Il Napoli paga Vlahovic 20 milioni quando a gennaio si può accordare GRATIS con chi vuole? Ma stiamo scherzando?!” C’è poi chi attacca Trevisani: “Levategli Football Manager”.

E ancora: “Ormai pare che, per i giornalisti italiani, il fatto che Osimhen debba andare alla Juve sia diventato una questione di principio.” C’è poi chi ironizza: “Ma Vlahovic al Napoli può fare benissimo come ha fatto alla fiorentina quando giochi con squadre da mezza classifica e giocano per te segni si 30 gol alla Juve è un altro gioco su.”

Non si placano gli animi sul web: “Ma io mi chiedo… i loro addetti di mercato li prendono alla caritas?!? Ma secondo loro il Napoli, e Conte, da Osimhen alla Juventus?!?” E ancora: “Sareste più credibili se dite che da 100 milioni al Napoli… allora se ne potrebbe anche parlare… ma per il resto sono stupidaggini e notizie FAKE!!!!!”

I tifosi napoletani non ci stanno a perdere Osimhen per Vlahovic: “Osimhen vale 50 volte quello … Oshimen se lo vuoi devi sborsare 100 milioni ( cosa impossibile visto che non avete un euro)…e poi è meglio Lucca che quel giocatore che ha fatto solo due stagioni buone alla Fiorentina.”

E ancora: “Osimhen non andrà alla Juve così come successo per Conte. La rosa della juve resterà questa con solo Vlaovich parcheggiato da qualche parte ed al suo posto un attaccante giovane ma di seconda fascia”

E infine: “Non esiste questo percepisce uno stipendio smisurato e senza aver dimostrato granché! Mi dispiace ma i serbi sono degli spacconi, a volte sono forti veramente, ma nella maggior parte dei casi la loro forza è solo nelle intenzioni per gara.”

