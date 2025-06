Napoli, Osimhen rischia di bloccare il mercato: andrà in ritiro? Il precedente Koop e Juve alla finestra

Come la scorsa estate il nigeriano, rientrato dal prestito al Galatasaray, è di nuovo un problema: Victor ha già rifiutato la ricca offerta dell'Al Hilal, vuole solo l'Europa

Un déjà vu. Ancora una volta Osimhen si mette di traverso e rischia di bloccare il mercato del Napoli. Niente Arabia Saudita, niente 75 milioni per De Laurentiis, che però si consola con De Bruyne. Tra poco più di un mese scatterà il ritiro dei campioni d’Italia a Dimaro: ci sarà anche l’attaccante mascherato o si assisterà a un Koopmeiners bis? Intanto la Juventus (e non solo) è sempre alla finestra.

Tra il Napoli e il mercato c’è di nuovo Osimhen

La scorsa stagione il mercato del Napoli ha spiccato il volo solo negli ultimi giorni di agosto, quando De Laurentiis – per esaudire le richieste di Conte – ha rotto gli indugi nonostante la mancata cessione di Osimhen, poi andato in prestito al Galatasaray addirittura dopo il gong in Italia.

La storia rischia di ripetersi in questa estate post scudetto che ha già portato in dote un fenomeno come De Bruyne. Il nigeriano ha detto no alla proposta da mille e una notte dell’Al Hilal, arrivato a offrirgli un ingaggio choc da 40 milioni di euro l’anno. Osi vuole l’Europa, la Champions. Ma finora nessuno ha bussato alla porta di ADL con i 75 milioni della clausola rescissoria. Che serviranno a finanziare la campagna acquisti.

Victor si presenterà a Dimaro? Il precedente Koop

Riavvolgiamo il nastro allo scorso luglio, quando Osimhen prese parte al ritiro di Dimaro da separato in casa, senza mai scendere in campo nelle amichevoli. Ecco, il 15 luglio il Napoli di Conte si ritroverà in Trentino per dare il via alla stagione 2025/26: cosa succederà con l’ex Lille?

Molti tifosi si domandano se si aggregherà al resto della rosa rispondendo così alla chiamata alle armi del tecnico che ha regalato al club campano il quarto scudetto della sua storia. Ma c’è anche un’altra possibilità, che rimanda a quanto successo l’anno scorso tra Koopmeiners e l’Atalanta. Per forzare il trasferimento alla Juventus, l’olandese saltò la preparazione con la Dea presentando certificati medici a raffica. Potrebbe fare lo stesso Osimhen.

Si spera nel mercato: Juventus sempre alla finestra

Manca ancora un mese al ritiro di Dimaro e, si sa, le vie del mercato sono infinite. A partite proprio dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, che, a quanto pare, non si è ancora arreso. Gli arabi avrebbero voluto ingaggiarlo subito in vista del Mondiale per Club, ma ci riproveranno più avanti.

E non si arrende neppure il Galatasaray, che, dopo averlo avuto in prestito, sta tentando di mettere insieme i 75 milioni della clausola rescissoria. Al momento non si registrano aperture dalla Premier, mentre è sempre vivo – nonostante l’addio di Giuntoli – l’interesse della Juventus.