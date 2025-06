Osimhen dice no all'Al-Hilal e inguaia Napoli e Inzaghi: "Vuole l'Europa, un top club italiano interessato"

Il gran rifiuto di Victor ai 30 milioni dell'ambizioso club saudita (e al Mondiale per Club) scompagina il mercato: c'è ancora la Juve sulle tracce del bomber nigeriano?

Il gran rifiuto di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, di proprietà del Napoli e in prestito al Galatasaray nell’ultima stagione, ha detto no alla proposta dell’Al-Hilal, il club della Saudi Pro League che ha appena ingaggiato come allenatore Simone Inzaghi. Osimhen avrebbe potuto giocare subito il Mondiale per Club, al via la prossima settimana negli Stati Uniti, e intascare qualcosa come trenta milioni l’anno. Ma ha detto di no.

Osimhen rifiuta i 30 milioni annui dell’Al-Hilal

A dar notizia del clamoroso rifiuto di Osimhen è stato il suo nuovo “megafono”, il giornalista nigeriano Buchi Laba, attraverso un Tweet. Il reporter ha scritto testualmente che “Victor Osimhen ha ufficialmente rifiutato la quinta offerta dell’Al-Hilal. Ha deciso di non muoversi, non è importante quanto denaro sia stato offerto. Il caso è chiuso”. E ancora: “La sua priorità è rimanere in Europa con un Top Club Italiano fortemente interessato e altri club europei. Si sta prendendo il suo tempo”.

Il contatto Inzaghi-Osimhen e il no del bomber

Per cercare di convincere Osimhen, oltre ai soldi del fondo sovrano saudita (trenta milioni a stagione, ovviamente netti), era sceso in campo direttamente Simone Inzaghi, che aveva avuto un contatto con l’ex bomber del Napoli. Tutto inutile: il centravanti è partito per la Nigeria e non ha voluto saperne di visite mediche, firme, annunci e soprattutto di giocare subito un torneo lungo e complesso come un Mondiale, per giunta dall’altra parte del mondo. A Napoli ricordano bene i suoi viaggi in patria, conditi da indicibili bagordi e da sistematici ritardi nei rientri.

Anche il Napoli spiazzato dal rifiuto di Osimhen

A esserci rimasto male per il rifiuto di Osimhen non è soltanto l’ex allenatore dell’Inter, ma il Napoli stesso. Nelle ore precedenti la decisione di Victor, infatti, era stato raggiunto l’accordo tra De Laurentiis e il club saudita per il pagamento della clausola da 75 milioni di euro in tre tranche. Il no di Osimhen ha fatto saltare l’accordo, ora il club azzurro dovrà aspettare una nuova offerta da un altro club: di tornare a giocare nel Napoli con Conte e con la Champions, infatti, il nigeriano non ha alcuna intenzione.

Osimhen, la clausola e il rinnovo automatico col Napoli

E ora quale sarà il futuro dell’attaccante? Quale sarebbe il top club italiano interessato a lui, non meglio specificato dal giornalista a lui vicino? Fino a qualche tempo fa c’era la Juve di Giuntoli sulle tracce di Osimhen: dopo il benservito al ds e coi nuovi criteri di sostenibilità finanziaria, la Vecchia Signora avrà la forza di investire una cifra blu per lui? La clausola da 75 milioni, attiva dal prossimo 15 luglio, è valida solo per l’estero e c’è un’intesa automatica col Napoli per il rinnovo fino al 2027 se Osimhen non dovesse essere ceduto a fine mercato, con aumento dello stipendio da 10 a 15 milioni a stagione.