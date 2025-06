Inter, Inzaghi fa arrabbiare i tifosi: ammette di seguire l’Al-Hilal da aprile e aiuta il Napoli chiedendo di avere Osimhen

La prima dichiarazione con il nuovo club del tecnico fa pensare a un contatto ben precedente rispetto alla fine della stagione. E sul mercato arriva l’assist ai rivali dei nerazzurri

Simone Inzaghi aggrava la sua posizione nel processo aperto contro di lui dai tifosi dell’Inter dopo l’addio: nella prima dichiarazione per il nuovo club, il tecnico ha infatti ammesso di seguire l’Al-Hilal da aprile. Come se non bastasse, la sua prima richiesta di mercato ai sauditi – l’acquisto di Victor Osimhen – è di fatto un assist al Napoli, grande rivale dei nerazzurri nello scorso campionato.

Inzaghi e la prima dichiarazione per l’Al-Hilal

Da quanto tempo Simone Inzaghi flirtava con l’Al-Hilal? Questa domanda, alimentata anche dalle indiscrezioni come quella lanciata dal giornalista Fabio Ravezzani, ronza nella testa dei tifosi dell’Inter, infuriati per l’addio repentino dell’allenatore piacentino dopo la finale di Champions Leagbue e la firma con il ricco club saudita.

E la prima dichiarazione di Inzaghi con la sua nuova società non ha di certo contribuito ad attenuare le critiche degli interisti nei suoi confronti: il tecnico, infatti, ha spiegato di seguire l’Al-Hilal da tempo, per lo meno da aprile. In quel momento, dunque, l’idea di lasciare l’Inter poteva essere già nata nella sua testa.

Inzaghi seguiva l’Al-Hilal nella Champions League asiatica

“Conosco bene l’Al-Hilal perché seguo il calcio arabo”, ha detto Inzaghi dopo le consuete dichiarazioni di rito sulla possibilità di allenare all’estero. Successivamente, il tecnico ha spiegato di aver visto le partite della squadra saudita. “Ho seguito la storia del club, ho visto milioni di tifosi sempre allo stadio, ho visto lo stadio pieno anche nell’ultima partita di Champions League asiatica a Gedda”, ha affermato Inzaghi, ammettendo dunque di essersi quantomeno interessato in tempi non sospetti all’Al-Hilal.

Inzaghi tende la mano all’Inter

Inzaghi ha poi chiuso le sue dichiarazioni con una frase distensiva nei confronti dell’Inter: “Ho un grandissimo ricordo per come sono stato trattato, un grandissimo rapporto. Ora le nostre strade si sono separate ma ci saranno sempre rispetto e amore reciproco”, le parole dell’allenatore che, però, difficilmente faranno breccia nei cuori degli interisti in questo momento.

L’assist di Inzaghi al Napoli su Osimhen

Anche perché, nei fatti, Inzaghi rischia di fornire un generoso assist ai più grandi rivali dell’Inter nella scorsa stagione, ovvero il Napoli. Da quanto si apprende dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la prima richiesta dell’ex allenatore nerazzurro al Al-Hilal, infatti, è stata l’acquisto di Victor Osimhen, il cui entourage è già da qualche settimana in contatto con i dirigenti del club saudita.

Se l’affare dovesse andare in porto, l’Al-Hilal risolverebbe l’unico vero problema del Napoli nel calciomercato estivo, ovvero la cessione dell’attaccante nigeriano, che già da un anno ha deciso di non indossare più la maglia azzurra.