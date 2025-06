Inter, Inzaghi sotto accusa: Ravezzani ha la prova che aveva deciso l'addio da tempo

Il direttore di Telelombardia smonta la storia del tecnico indeciso sino all'ultimo se accettare o meno i soldi arabi, si scatena la bufera sui social

Settimane a rassicurare (“qui sto bene, non c’è posto migliore dell’Inter”) e a rimandare ogni decisione per concentrarsi solo sulla Champions e poche ore per dire addio ai nerazzurri e volare subito dagli sceicchi dell’Al Hilal per firmare. C’è qualcosa che non torna nella narrazione del divorzio di Inzaghi dalla Beneamata. Dall’Arabia da tempo vanno scrivendo che l’accordo risale a diverse settimane fa e per Fabio Ravezzani ci sono anche le prove.

L’accusa di Ravezzani

Il direttore di TeleLombardia sul suo account X/twitter non usa mezzi termini. Posta l’accurato video di presentazione del neo-tecnico degli arabi e scrive: “Per chi avesse ancora l’illusione che Inzaghi fosse indeciso e abbia deciso solo martedì pomeriggio di lasciare l’Inter. Un video così ci metti settimane per farlo”.

Sul web scoppia la polemica

Fioccano le reazioni: “I proprietari dell’Al-Hilal non sanno neanche quanti soldi tengono nelle loro casseforti. Si fidi: con i mezzi che hanno, un video come quello, che dura 30 secondi circa, in 3-4 giorni lo si fa. Tempo poi un giorno per montarlo, e il gioco è fatto” e poi: “Magari sarà stato girato prima della finale di UCL, ma non è che ci vuole chissà quanto tempo per girare un video del genere. Potrebbero anche averlo fatto oggi stesso (anche se non credo)” e anche: “Soprattutto scegliendo l’audio corretto al secondo 00:25 in cui si sente il collega Piccinini esultare al Gol di Pippo Inzaghi contro il Liverpool”

C’è chi scrive: “la cosa buffa è che gli abbiano fatto dire: “I am Simone Inzaghi”… il che significa solamente una cosa… che da quelle parti non sanno nemmeno chi sia… prenderà una vagonata di soldi, vero, ma (a mio parere) professionalmente scelta sbagliatissima…” e poi: “E il contratto? Sono almeno un paio di mesi che i suoi avvocati ci avranno lavorato…” e anche: “Però anche Marotta che ha detto quelle sciocchezze… “ci incontreremo, valuteremo…” non era un modo per addossare tutte le colpe ad Inzaghi? Hanno fatto credere ad un Inzaghi pugnalatore alle spalle dell’Inter…anche la Società sapeva da mesi che sarebbe andato via”.

Mentre Marotta cerca l’erede di Inzaghi, il web è scatenato: “Spero di incontralo nel mondiale del club e che l’Inter batta questa squadra araba 10 a 0” e poi: “Con i giornalisti che sanno quante volte un giocatore vada in bagno, nessuno si era accorto di un volo privato di Inzaghi “settimane” fa?” e infine la chiosa sarcastica: “Settimane??? So per certo che questo piccolo cortometraggio era in post produzione da un paio d’anni. Inzaghi infatti era dal 2023 che aveva l’accordo con gli arabi e stava aspettando che finissero il montaggio e gli effetti speciali per dimettersi”.