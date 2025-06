Inter: Marotta snobba Inzaghi, ma nella promessa ai tifosi scocca una freccia contro l’allenatore

Il presidente ha commentato l’addio del tecnico senza nominarlo e ha assicurato agli interisti che la squadra resterà competitiva

Intervistato a proposito dell’addio di Simone Inzaghi, Beppe Marotta non nomina il tecnico e assicura ai tifosi che l’Inter resterà competitiva. Il presidente nerazzurro, però, parla poi di “grandi valori”: è una frecciata all’allenatore in partenza?

Inter, la frecciata di Marotta a Inzaghi

L’Inter resterà l’Inter, anche senza Simone Inzaghi. Ne è sicuro Beppe Marotta, che a Sky Sport commenta per la prima volta l’addio dell’allenatore degli ultimi 4 anni, destinato a firmare un contratto faraonico con i sauditi dell’Al-Hilal. Marotta non nomina neanche Inzaghi, ma parlando dell’Inter sembra indirizzargli una frecciata: “Siamo un club forte, determinato – dice il presidente nerazzurro -. Abbiamo uno zoccolo duro di grandi valori”. Frase che pare un’accusa a Inzaghi, per molti tifosi irriconoscente dopo l’occasione che l’Inter gli ha dato di essere competitivo per i massimi obiettivi.

Marotta rassicura i tifosi

Parlando a Sky Sport Marotta rassicura anche i tifosi, preoccupati per le difficoltà incontrate finora dall’Inter nell’individuare un allenatore in grado di sostituire Inzaghi: Cesc Fabregas ha dichiarato di essere più interessato a portare avanti il progetto Como, mentre ieri Roberto De Zerbi ha spiegato di non aver intenzione di lasciare il Marsiglia. ”Sapremo reagire a questo periodo di difficoltà imprevisto, non ci spaventa proprio niente”, afferma Marotta, puntando dunque a tranquillizzare l’ambiente.

La forza dell’Inter per Marotta

Un messaggio che il presidente rilancia anche nelle ultime battute dell’intervista, facendo capire che negli ultimi anni è stata la dirigenza a rappresentare la vera forza dei nerazzurri. “Noi siamo l’Inter – conclude Marotta – lavoriamo per il bene del club e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”. Anche senza Inzaghi, dunque, l’Inter punta a restare ai vertici del calcio italiano ed europeo.