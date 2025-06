Inter, Inzaghi all’Al-Hilal già prima della finale di Champions: rivelazione choc! Anche Marotta sotto accusa

Stando alle parole pronunciate dal CEO del club arabo, Esteve Calzada, l'ex tecnico dell'Inter aveva già raggiunto l'accordo per l'addio al nerazzurro prima della disfatta di Monaco con il PSG

Prima della finale di Champions League persa con il PSG, di fatto, Simone Inzaghi era già l’allenatore dell’Al-Hilal. A rivelare l’accordo con l’ex tecnico nerazzurro e a mandare letteralmente su tutte le furie i tifosi dell’Inter è Esteve Calzada, amministratore delegato del club arabo.

“Era tutto già deciso”

“Era tutto già deciso prima della finale di Champions League. Mancavano solo le firme perché Inzaghi, per rispetto, ci ha chiesto di aspettare”. Parole e musica di Esteve Calzada, a.d. dell’Al-Hilal, che conferma la tesi dell’accordo tra il tecnico e il club arabo ben prima della finale poi persa 5-0 dall’Inter contro il Paris-Saint Germain a Monaco di Baviera. D’altra parte, nella pancia dell’Allianz Stadium al termine della finale, lo stesso Inzaghi non aveva nascosto la possibilità di un addio imminente.

La rivelazione di Calzada

La rivelazione odierna, inevitabilmente però, concorre a rendere oggi ancora più difficile da digerire l’addio del tecnico al nerazzurro. Una separazione che, dunque, non è stata così improvvisa e inattesa come volutamente fatto credere da più parti. Ma che, invece, come confermato da Calzada nella sua intervista alla BBC per presentare l’esordio dell’Al-Hilal al Mondiale per Club: “Potrebbe sembrare qualcosa di improvviso, ma l’accordo con Inzaghi è stato il risultato di un duro lavoro”.

La richiesta di Inzaghi

“Perché si è rimandato tutto? Perché Inzaghi stava per giocare una finale importantissima e ci ha chiesto di rimandare tutto a dopo la partita con il PSG”. Poi, sugli obiettivi del club arabo e sulle aspettative legate all’arrivo dell’ormai ex tecnico dell’Inter, Calzada conclude: “Ci aspettiamo che Simone ci aiuti a vincere di nuovo il campionato. Mondiale per Club? Non siamo qui per scambiare la maglia con i giocatori del Real Madrid o per visibilità. Abbiamo una rosa di talento e un mister di fama mondiale. Arriviamo qui con massima ambizione”.

Tifosi furiosi con Inzaghi

La rivelazione del CEO dell’Al-Hilal scatena la reazione dei tifosi nerazzurri sul web, che scaricano definitivamente Inzaghi. “Non lo voglio vedere nemmeno in foto, mi viene il vomito”, si legge sui social, oppure: “Vediamo se qualcuno lo difende ancora…”, “Vergognoso, a sto punto uscirne da uomo dimettendosi un secondo dopo la più grande umiliazione della storia dell’Inter era così difficile? Capitolo chiuso e stra chiuso. Mai più questa persona deve essere associata all’Inter”, “Umanamente delusa da Inzaghi”, “Ah…..vabbé di che ci stupiamo ha fatto la medesima cosa a Lotito ai tempi della Lazio”.

Anche Marotta e la dirigenza sotto attacco

Sul tavolo degli imputati ci finiscono però anche Marotta e la dirigenza dell’Inter: “Inzaghi uomo una grande delusione. Quei due ciucci di Ausilio e Marotta invece dovrebbero cambiare mestiere. Tutto questo è una barzelletta”, e ancora: “Naturalmente i 2 baccalà tramite i loro galoppini hanno fatto passare che sia stata una decisione dell’ultimo minuto inscenando il teatrino dell’imprevisto, per far ricadere la colpa solo su di lui”.

I commenti sono veramente una mezza infinità. “Troppo bello che tutti danno contro a Inzaghi, quando dovrebbero insultare solo e soltanto la società che c’è dietro che non caccia 1 euro nemmeno per il caffè”, si legge ancora e poi: “E noi abbiamo dormito, solo per questa frase la dirigenza dovrebbe essere cacciata all’istante”, “Delusa da Marotta che ci prende in giro tutti”, conclude una tifosa interista.