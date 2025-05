Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la Champions a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

I top e flop della finale di Champions dell'Allianz Arena. La squadra di Inzaghi mai in partita subisce un crollo storico.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il calcio è strano. Nell’anno in cui perde Kylian Mbappé il PSG vince la prima Champions League della sua storia. Dopo averla rincorsa per anni, i rossoblù strapazzano un Inter mai realmente in partita. Giochi chiusi già nel primo tempo con le reti dell’ex di turno Hakimi e di Doué. Nella ripresa la squadra di Luis Enrique completa l’opera ancora con Doué e per finire con Kvara e Mayulu. Notte terribile per Inzaghi e i suoi.

Le scelte di Inzaghi e Luis Enrique

L’esperienza contro la spensieratezza della gioventù. La si può leggere anche così la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. D’altra parte i nerazzurri hanno una età media di 30 anni e 242 giorni che desta scalpore se paragonata con i 25 anni e 96 giorni dei rossoblù.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luis Enrique aveva un solo dubbio e lo scioglie così: Doué e non Barcola dal primo minuto. Inzaghi invece ha disposizione il miglior 11 possibile, per cui la formazione è quella ampiamente ipotizzata anche alla vigilia. Pavard riprende il suo posto in difesa. Lautaro e Thuram formano la coppia d’attacco.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Troppo PSG per l’Inter

Il PSG parte davvero forte e non è un caso se sblocca il punteggio dopo appena 12 minuti. Il gol arriva dall’ex nella più classica delle beffe con Hakimi che solo in area di rigore insacca e si scusa. E pochi minuti c’è spazio anche per il raddoppio con Doué in contropiede. Ciò che sorprende è l’impotenza dell’Inter, quasi inerme di fronte allo strapotere tecnico dei rossoblù. I nerazzurri ci provano solo su calcio d’angolo: il colpo di testa di Thuram finisce di poco a lato.

Nerazzurri senza reazioni: è umiliazione

Nel secondo tempo l’Inter prova a fare qualcosa in più. Inzaghi ingaggia una polemica con l’arbitro Kovacs per qualche cartellino mancante e si becca un’ammonizione. Il PSG sa però come far male: Doué viene servito da Vitinha e fa 3-0. A chiudere i conti ci pensano Kvaratskhelia e Mayulu per una sconfitta che assume i tratti dell’umiliazione per i nerazzurri. La Champions va al PSG, la prima della sua storia. Vinta senza discussioni.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 I francesi pressano anche lui, impedendogli di giocare il pallone e rilanciare l’azione. Sui gol presi nessuna responsabilità.

I francesi pressano anche lui, impedendogli di giocare il pallone e rilanciare l’azione. Sui gol presi nessuna responsabilità. Pavard 5,5 Un poco meglio rispetto ai compagni ma non siamo alla sufficienza. I rossoblù fanno soffrire anche lui. (Dal 54′ Bisseck ng Il suo ingresso è motivato con i centimetri in area di rigore avversaria ma si fa male e dura poco; dal 62′ Darmian 5 Entra in un momento impossibile della partita e tenta di tutto per contenere Kvara. Inutilmente).

Un poco meglio rispetto ai compagni ma non siamo alla sufficienza. I rossoblù fanno soffrire anche lui. (Dal 54′ Il suo ingresso è motivato con i centimetri in area di rigore avversaria ma si fa male e dura poco; dal 62′ Entra in un momento impossibile della partita e tenta di tutto per contenere Kvara. Inutilmente). Acerbi 5 L’assenza di punti di riferimento degli avversari lo lascia completamente disorientato.

L’assenza di punti di riferimento degli avversari lo lascia completamente disorientato. Bastoni 4,5 Si perde l’inserimento di Hakimi sul primo gol. Complessivamente è disattento.

Si perde l’inserimento di Hakimi sul primo gol. Complessivamente è disattento. Dumfries 5 Nello spento primo tempo dei nerazzurri, qualche suo inserimento contribuisce a dare quel barlume di speranza necessario per restare sul pezzo. Ma è poca roba, anche perché il duello con l’avversario è straperso.

Nello spento primo tempo dei nerazzurri, qualche suo inserimento contribuisce a dare quel barlume di speranza necessario per restare sul pezzo. Ma è poca roba, anche perché il duello con l’avversario è straperso. Barella 4,5 Ingenuo quando si fa anticipare da Pacho. Assai sottotono.

Ingenuo quando si fa anticipare da Pacho. Assai sottotono. Calhanoglu 4,5 A centrocampo l’Inter si fa mangiare in testa. E il turco non fa nulla per evitarlo. (Dal 70′ Asllani 5,5 C’è poco o nulla da fare ormai).

A centrocampo l’Inter si fa mangiare in testa. E il turco non fa nulla per evitarlo. (Dal 70′ C’è poco o nulla da fare ormai). Mkhitaryan 4,5 Il ritmo di circolazione di palla è troppo veloce per l’armeno, che ne risente. (Dal 62′ Carlos Augusto 5,5 ).

Il ritmo di circolazione di palla è troppo veloce per l’armeno, che ne risente. (Dal 62′ ). Dimarco 4 Poco reattivo nelle chiusure. Ci mette lo zampino su entrambi i gol subiti. (Dal 54′ Zalewski 6 Almeno prova a saltare l’uomo).

Poco reattivo nelle chiusure. Ci mette lo zampino su entrambi i gol subiti. (Dal 54′ Almeno prova a saltare l’uomo). Martinez 4,5 Completamente fuori dalla partita.

Completamente fuori dalla partita. Thuram 5 I duelli con i centrali del PSG sono tutti persi. Ci mette un pizzico di grinta in più della media ma chiaramente non basta.

Le pagelle del PSG