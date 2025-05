Champions, Psg-Inter: chi è l'arbitro Kovacs: con lui le italiane vincono sempre le finali

Il fischietto rumeno è alla terza finale a soli 40 anni, precedenti poco felici con i parigini mentre i nerazzurri con lui non hanno mai perso

Una 31esima partita di Champions League come consacrazione. Sarà Istvan Kovacs stasera ad arbitrare la finale tra Paris-SG e Inter, a Monaco di Baviera (ore 21). Una terza finale europea a soli 40 anni. Il fischietto rumeno aveva già diretto la finale di Conference League del 2022 (Roma – Feyenoord Rotterdam, 1-0) e dell’Europa League 2024 (Atalanta – Bayer Leverkusen, 3-0). Erede della scuola arbitrale rumena degli anni ’70 e ’80 con Nicolae Rainea (finale di Euro 1980) e Ioan Igna (Francia-Brasile ai Mondiali del 1986), Kovacs è una vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare dei nerazzurri.

Chi è il rumeno Kovacs

Insegnante di educazione fisica, classe 1984, Kovacs è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022.

Non ha bei ricordi di lui il Napoli, che si sentì danneggiato in Champions nel derby d’andata con il Milan due anni fa. Nella scorsa stagione ha diretto 8 gare di Champions, tra cui la gara di ritorno dei quarti tra Barcellona e Psg e una di Europa League. Nel 2022 arbitrò la finale di Conference tra Roma e Feyenoord.

Fischietto internazionale dal 2010, ha partecipato agli Europei 2024 dopo essere stato selezionato per EURO 2020 ed è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre. Dal suo debutto in nazionale nel 2007 e poi in nazionale nel 2010, l’arbitro di origine ungherese si è caratterizzato per il suo rigore e una certa severità

I precedenti con l’Inter

Kovacs ha diretto per ben 8 volte le squadre italiane in Champions League (Inter, Milan, Napoli e Lazio). Il bilancio complessivo è di appena 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 sconfitte. Insomma, in grande equilibrio anche allargandolo all’Europa League dove ha arbitrato la Roma, il Napoli e l’Atalanta con 2 vittorie, 2 pari e zero sconfitte ma con lui i nerazzurri sono imbattuti, due vittorie e un pareggio.

Questi i tre precedenti: Inter-Shakhtar Donetsk del 28 settembre 2021, terminata 0-0 e Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio 2024, gara d’andata degli ottavi della scorsa competizione vinta 1-0 dall’Inter e in Champions Inter-Arsenal del 6 novembre scorso terminato 1-0 tra le vibranti proteste inglesi per un rigore netto negato.

I precedenti con il Psg

Kovacs ha arbitrato cinque volte nelle partite di Champions del Psg. Il risultato: tre vittorie e due sconfitte. Le 5 partite del PSG arbitrate da Kovacs in Champions:

Paris-SG – Galatasaray: 5-0 (11 dicembre 2019, fase a gironi)

Newcastle – Paris-SG: 4-1 (4 ottobre 2023, fase a gironi)

FC Barcelona – Paris-SG: 1-4 (16 aprile 2024, ritorno dei quarti di finale)

Bayern Monaco – Paris-SG: 1-0 (26 novembre 2024, fase a gironi)

Liverpool – Paris-SG: 0-1, 1-4 ai rigori (11 marzo 2025, ritorno degli ottavi di finale)