Inter-Arsenal, la rabbia di Arteta contro Kovacs: la polemica esplode in Inghilterra ma un video incastra il tecnico

Il manager dei Gunners infuriato per il rigore concesso ai nerazzurri e quello non assegnato per fallo su Merino. Tifosi spietati sui social

Arsenal sconfitto a San Siro dall’Inter, Mikel Arteta polemico per l’arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs nella gara valida per la quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League.

Motivo del contendere: il rigore concesso ai nerazzurri per fallo di mano di Merino su tiro di Taremi, trasformato in maniera decisiva e risolutiva da Calhanoglu, e quello non assegnato all’inizio del primo tempo per un contatto tra Sommer e lo stesso Merino.

Arsenal, Arteta: “Sono frustrato per il rigore concesso all’Inter”

La seconda sconfitta consecutiva dei Gunners, dopo quella in Premier League per 1-0 contro il Newcastle, la scorsa settimana, è stata maldigerita da Arteta che nel post-partita ha dichiarato: “La cosa peggiore della serata è sicuramente il risultato perché il dominio, l’atteggiamento e la prestazione che abbiamo mostrato contro una delle migliori squadre d’Europa non li avevo visti nei match disputati dal mio Arsenal a livello continentale negli ultimi anni. Sono anche molto frustrato perché ci sono due decisioni che hanno segnato l’andamento della partita. Non capisco il rigore concesso all’Inter. Il tiro era ravvicinato, Merino non ha toccato il pallone in maniera volontaria”.

Arteta ha poi aggiunto: “Se quello è un rigore, allora ne andava concesso un altro per fallo su Mikel Merino, colpito in testa da un pugno di Sommer in uscita. Doveva essere un rigore al mille per cento. Trovo difficile accettare questo differente metro di giudizio”.

Inter-Arsenal, Arteta interrompe il gioco: ammonito

Ma chi di polemica arbitrale ferisce, di polemica arbitrale perisce. Si potrebbe dire. Sui social, con tanto di video a corredo dei proprio post, i tifosi hanno sottolineato che Arteta stesso sarebbe dovuto essere espulso. A metà del secondo tempo il tecnico spagnolo è stato ammonito per toccato un pallone che era ancora in gioco. Al 63′ Saka ha centrato Mkhitaryan, il pallone è rotolato verso la linea del fallo laterale e Arteta lo ha toccato impedendo a Darmian di tenerlo in gioco. Kovacs lo ha graziato optando per un’ammonizione.

Arteta nel mirino dei tifosi: le reazioni social

Scatenati i tifosi sui social perfino dall’Inghilterra: “Come può Arteta essere così vicino al gioco e pensare che vada bene. Lo fa in ogni singola partita di Premier League, distrae i giocatori due o tre volte a partita”; “Il tecnico del West Bromwich Albion, Carlos Corberan, è stato espulso per aver commesso un’infrazione simile in Championship all’inizio di quest’anno”; “Questo avrebbe dovuto essere cartellino rosso!”; “Il regolamento parla chiaro, ragazzi. Le infrazioni che comportano l’espulsione includono entrare in campo per interferire con il gioco, con un giocatore avversario o con un ufficiale di gara”.