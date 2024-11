Inter-Arsenal, moviola: furia Gunners, un rigore negato e uno fischiato contro

La prova dell’arbitro Kovacs a San Siro in Champions analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Calvarese, il fischietto rumeno ne ha ammoniti quattro

Istvan Kovacs, l’arbitro scelto dall’Uefa per Inter-Arsenal, ha già diretto la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen e quella di Conference League tra Roma e Feyenoord del 2022. Fischietto internazionale dal 2010, ha fatto parte della squadra UEFA di quest’anni, arbitrando nove partite di Champions League e due di Europa League. Ha partecipato agli Europei 2024 dopo essere stato selezionato per EURO 2020 ed è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre, ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Kovacs con l’Inter

Due precedenti in Champions con i nerazzurri: Inter-Shakhtar Donetsk del 28 settembre 2021, terminata 0-0 e Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio 2024, gara d’andata degli ottavi della scorsa competizione vinta 1-0 dall’Inter. Il suo bilancio con il club italiani era di sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogy con IV uomo Fesnic, il tedesco Dingert al Var e Popa all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Lautaro Martinez, Barella (I), Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus (A), più Arteta (A, manager), Inzaghi (I, allenatore). Recupero: 4′ PT, 8′ ST.

Inter-Arsenal, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 15′ scaramucce in area Inter tra Gabriel e Lautaro, Kovacs ammonisce entrambi. Al 29′ Sommer calcola male i tempi dell’uscita su Merino, colpendolo coi pugni sul volto. L’Arsenal chiede il rigore, il Var dice di no. Al 47′ controllo con un braccio di Merino sul colpo di Taremi, Kovacs indica il dischetto e Calhanoglu segna. Al 64′ ammonito il tecnico dell’Arsenal Arteta che tocca con i piedi il pallone che non era ancora uscito dal campo. Al 68′ Barella subisce fallo ma Kovacs fischia fallo di mano contro il centrocampista nerazzurro che poi viene ammonito. Giallo anche per Gabriel Jesus. Al 98′ giallo anche a Inzaghi per protese e poco dopo l’arbitro fischia la fine: Inter-Arsenal 1-0.

Per Calvarese c’era il rigore per l’Arsenal

A fare chiarezza sugli episodi dubbi è Giampaolo Calvarese. Il moviolista di Prime si sofferma sul rigore negato all’Arsenal e dice: “Su un cross cercano di arrivare la palla Merino e Sommer. Le immagini non sono chiare né molte, ma sembra che Merino arrivi leggermente prima e poi Sommer prende il suo viso. Sfiora però anche la palla e questo lo salva dal Var. Stasera molto più rigore di quello di Di Gregorio in Udinese-Juve“.