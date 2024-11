Champions, classifica dopo 4 turni: Inter e Atalanta volano col record, Juve e Milan sperano. Bologna in coda

La situazione a metà del cammino nella fase campionato: Inzaghi vede gli ottavi, Gasperini sogna. Le chance della Vecchia Signora e del Diavolo, mentre Italiano è messo male.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La nuova Champions a maxi girone unico è giunta a metà del suo percorso. Completate quattro giornate delle otto previste dal format rinnovato e una sola squadra è ancora a punteggio pieno: il Liverpool. Come sono messe le italiane? Quali sono le chance di passaggio del turno per Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna? Quante possibilità ci sono di accedere direttamente agli ottavi, bypassando il playoff a cui sono destinate le squadre dal nono al 24mo posto? Scopriamo insieme la situazione dopo quattro turni.

Champions League, la classifica

Ecco la graduatoria esattamente a metà del cammino. La formula prevede che le prime otto classificate accedano direttamente agli ottavi di finale, altre sedici squadre fino alla 24ma classificata disputano un playoff per l’accesso agli ottavi, mentre le ultime 12 sono eliminate (e senza il “paracadute” dell’Europa League, come accadeva nelle passate edizioni). In caso di parità di punti la prima discriminante è rappresentata dalla differenza reti (e in caso di ulteriore parità si guardano i gol fatti).

Liverpool 12 (+9) Sporting 10 (+7) Monaco 10 (+6) Brest 10 (+6) INTER 10 (+6) Barcellona 9 (+10) Borussia Dortmund 9 (+7) Aston Villa 9 (+5) ATALANTA 8 (+5) Manchester City 7 (+6) JUVENTUS 7 (+2) Arsenal 7 (+2) Bayer Leverkusen 7 (+1) Lille 7 (+1) Celtic 7 (=) Dinamo Zagabria 7 (-2) Bayern Monaco 6 (+4) Real Madrid 6 (+2) Benfica 6 (+2) MILAN 6 (+1) Feyenoord 6 (-3) Bruges 6 (-3) Atletico Madrid 6 (-4) PSV Eindhoven 5 (+2) Paris Saint-Germain 4 (-2) Sparta Praga 4 (-3) Stoccarda 4 (-3) Shakhtar Donetsk 4 (-3) Girona 3 (-4) Salisburgo 3 (-7) BOLOGNA 1 (-5) RB Lipsia 0 (-5) Sturm Graz 0 (-5) Young Boys 0 (-10) Stella Rossa 0 (-12) Slovan Bratislava 0 (-13)

Champions, zero gol subiti da Inter e Atalanta

Tra le italiane, quella messa meglio è l’Inter. Il successo sull’Arsenal, con gol decisivo di Calhanoglu, ha consentito ai nerazzurri di distanziare una pericolosa concorrente e di issarsi a quota dieci, nel gruppetto delle seconde. Il margine sul nono posto è di due punticini e in nona posizione c’è un’altra italiana, l’Atalanta: la truppa di Gasperini è a una sola lunghezza dalla zona ottavi e insieme all’Inter vanta un singolare record. Inter e Atalanta, infatti, sono rimaste le uniche due squadre – su 36 – a non aver subito ancora un gol nel torneo.

Juve e Milan, ottavi di finale ancora possibili

Qualche punticino più sotto sono posizionate la Juventus, a quota sette punti, e il Milan, a sei. Sia i bianconeri sia il Diavolo possono ancora sperare nella qualificazione diretta, anche se per la squadra di Motta ora il calendario si fa in salita (prossima sfida a Birmingham contro l’Aston Villa). Una grossa spinta al Milan l’ha data l’impresa del Bernabeu contro il Real Madrid, che ha consentito se non altro di consolidare il piazzamento tra le migliori 24: al momento Leao e soci occupano il 20mo posto, a +2 sulla zona rossa.

Bologna nelle retrovie, soffrono Real e PSG

Difficile la situazione per il Bologna, con un solo punto all’attivo e a -4 dai playoff. Anche la squadra di Italiano sta stabilendo un record nel torneo, ma di portata inversa rispetto a quello di Inter e Atalanta: è infatti l’unica squadra che non ha ancora segnato neppure un gol. I rossoblu, comunque, sono in buona compagnia in fatto di “flop”. Il Real Madrid campione in carica ha già perso due partite e annaspa a metà classifica, il PSG di punti ne ha quattro e rischia la clamorosa eliminazione. Ancora a zero un’altra squadra ricca e ambiziosa: il Lipsia.