Pagelle Stoccarda-Atalanta 0-2: De Ketelaere illumina, Lookman non perdona, riecco Zaniolo e Undav un fantasma

I nerazzurri superano i tedeschi e volano a otto punti in classifica dopo quattro giornate di League Phase: il racconto del match, i migliori e i peggiori.

L’Atalanta conferma il suo ottimo momento e ritrova i tre punti anche in Champions League. I bergamaschi dopo il pareggio contro il Celtic delle scorse settimane, battono lo Stoccarda al “Gottlieb-Daimler-Stadion” grazie ai gol di Lookman, su assist di De Ketelaere, e Zaniolo. I nerazzurri salgono così a otto punti nella classifica generale dopo otto giornate, con la voce gol subiti ferma ancora a zero.

Stoccarda-Atalanta, il racconto del match

Pronti-via e la partita si accende: Karazor tenta il filtrante per il movimento di Fuhrich ma Hien è attento e chiude, subito dopo sul ribaltamento di fronte è la Dea che per poco non trova il tiro con Retegui da dentro l’area. L’Atalanta si fa sentire, palleggia con qualità e all’8′ fa tremare la porta di Nubel con un bel piazzato dal limite di Pasalic, che esce di poco.

Lo Stoccarda è vivo e risponde con uno schema da calcio d’angolo che libera Rouault, bravo a staccare, meno a centrare lo specchio. Sul finire del primo tempo Undav, imbeccato da Fuhrich, taglia alle spalle della difesa e a due passi da Carnesecchi calcia fuori.

Nella ripresa entra De Ketelaere e subito è decisivo: il belga salta un uomo sulla destra e regala a Lookman il pallone del vantaggio. Al 56′ i tedeschi cestinano un incredibile occasione: Demirovic non riesce a fare gol a Carnesecchi battuto, Djimsiti è bravo a deviare la sua deviazione a botta sicura. A dieci dalla fine si rifanno vivi i biancorossi con un destro dal limite di Malanga. L’Atalanta si difende bene e chiude la sfida all’88’ con Zaniolo: l’attaccante italiano è bravo a vincere un contrasto ed è freddo contro Nubel.

Kolasinac infortunato. Ederson salta lo Young Boys

Piccola nota dolente per l’Atalanta: al 13′ Gasperini è costretto a sostituire Kolasinac, al suo posto entra Kossounou. Nella ripresa anche Hoeness deve fare un cambio obbligato a causa di un fastidio muscolare sentito da Undav. Un’altra notizia poco carina per bergamaschi arriva al 55′, quando Ederson prende un cartellino giallo che gli costerà la squalifica (era diffidato) per la prossima sfida di Champions League contro lo Young Boys. Anche se ora il centrocampista potrà sicuramente essere presente contro il Real Madrid.

Atalanta, come cambia la classifica in Champions

Grazie alla vittoria contro lo Stoccarda, l’Atalanta sale a 8 punti nella classifica generale e al nono posto. I nerazzurri potranno aumentare il bottino la prossima giornata contro lo Young Boys, prima del big match contro il Real Madrid.

I top e flop dello Stoccarda

Stiller 6.5: Ogni tocco è un messaggio per tutte le squadre che l’osservano. Non sbaglia quasi mai la giocata e non si limita al compitino. Spesso però predica nel deserto.

Ogni tocco è un messaggio per tutte le squadre che l’osservano. Non sbaglia quasi mai la giocata e non si limita al compitino. Spesso però predica nel deserto. Fuhrich 6: I suoi inserimenti danno qualche fastidio di troppo all’Atalanta, però è poco preciso sotto porta.

I suoi inserimenti danno qualche fastidio di troppo all’Atalanta, però è poco preciso sotto porta. Undav 5: Non riesce a connettersi con i compagni e finisce nella morsa della difesa bergamasca.

I top e flop dell’Atalanta