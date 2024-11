Si sollevano le luci alla Stuttgard Arena di Stoccarda, è tempo di Stoccarda-Atalanta! Nella quarta giornata della corrente stagione di Champions, il calendario del massimo torneo europeo mette a confronto tedeschi e bergamaschi in un match che mette in palio tre importanti punti, in chiave qualificazione. Nelle prime tre gare lo Stoccarda ha collezionato 4 punti, ottenendo un difficile trionfo all'Allianz Stadium contro la Juventus per 0-1 e blindando un pareggio per 1-1 con lo Slavia Praga. Cinque invece i punti totalizzati dalla Dea, che nelle prime tre gare ha ottenuto una vittoria ai danni dello Shaktar e due pareggi contro gli scozzesi Celtic Glasgow e i "Gunners" dell'Arsenal.Quello odierno, sarà il primo scontro ufficiale in campo europeo tra le due compagini.20:30