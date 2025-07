Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Mondiali di pallanuoto, Tour, Motogp e Wimbledon

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi, con eventi imperdibili da MotoGP, Rugby, Tennis e molto altro.

Una giornata ricchissima di appuntamenti quella di oggi, sabato 12 luglio 2025, per gli appassionati di motociclismo, ciclismo, pallanuoto maschile, tennis, rugby e calcio femminile. Tra i grandi protagonisti del giorno spiccano la tappa numero 8 del Tour de France e la 7a tappa del Giro d’Italia Women, entrambe con dirette gratuite su Rai Sport ed Eurosport e Rai 2, per gli appassionati delle due ruote su strada. La pista invece è occupata dalla MotoGP con il GP Germania sul circuito del Sachsenring, trasmesso sia da canali pay che da TV8. Nel motociclismo c’è anche la Superbike al GP Gran Bretagna, che garantisce spettacolo dalle 16:00 in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 1.

Nel rugby oggi si giocano test match di grande rilievo, con la nazionale italiana impegnata contro il Sudafrica, partita disponibile sulle reti Sky Sport. La sera, la chiusura sarà affidata ad Argentina-Inghilterra, un incontro da non perdere per gli appassionati di palla ovale.

Di rilievo inoltre, i Mondiali di pallanuoto maschile a Singapore, con molte partite in contemporanea, trasmesse su Rai Sport e Sky Sport Mix, tra cui Ungheria-Australia e Italia impegnata contro la Romania.

Infine, per gli amanti del tennis, la giornata prevede le finali di Wimbledon: il doppio maschile e la finale femminile con i grandi nomi di Anisimova e Swiatek, visibili sui canali Sky Sport Tennis.

Un programma all’insegna dello sport a 360 gradi, tra disciplina individuali e di squadra, con opzioni per tutti i gusti e diverse opzioni sia per abbonati sia per chi preferisce il segnale gratuito.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO FEMMINILE

21.00 Europei Svizzera 2025: Svezia-Germania (Rai Sport, diretta gratuita)

CICLISMO

13.00 Tour de France, 8a tappa Saint Méen le Grand-Laval Espace Mayenne (Eurosport, diretta gratuita)

Tour de France, 8a tappa Saint Méen le Grand-Laval Espace Mayenne (Eurosport, diretta gratuita) 14.45 Tour de France, 8a tappa Saint Méen le Grand-Laval Espace Mayenne (Rai 2, diretta gratuita)

CICLISMO FEMMINILE

12.45 Giro d’Italia Women, 7a tappa Fermignano-Monte Nerone (Rai Sport, diretta gratuita)

Giro d’Italia Women, 7a tappa Fermignano-Monte Nerone (Rai Sport, diretta gratuita) 14.00 Giro d’Italia Women, 7a tappa Fermignano-Monte Nerone (Rai 2, diretta gratuita)

MOTOCICLISMO

15.00 MotoGP, GP Germania sul Sachsenring (Sky Sport MotoGP, canale a pagamento)

MotoGP, GP Germania sul Sachsenring (Sky Sport MotoGP, canale a pagamento) 15.00 MotoGP, GP Germania sul Sachsenring (Sky Sport 1, canale a pagamento)

MotoGP, GP Germania sul Sachsenring (Sky Sport 1, canale a pagamento) 15.00 MotoGP, GP Germania sul Sachsenring (TV8, diretta gratuita)

MotoGP, GP Germania sul Sachsenring (TV8, diretta gratuita) 16.00 Superbike, GP Gran Bretagna a Donington Park (Sky Sport Max, canale a pagamento)

Superbike, GP Gran Bretagna a Donington Park (Sky Sport Max, canale a pagamento) 16.00 Superbike, GP Gran Bretagna a Donington Park (Sky Sport 1, canale a pagamento)

PALLANUOTO MASCHILE

10.00 Mondiali Singapore 2025: Spagna-Giappone (Sky Sport Mix, canale a pagamento)

Mondiali Singapore 2025: Spagna-Giappone (Sky Sport Mix, canale a pagamento) 11.35 Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Australia (Rai Sport, diretta gratuita)

Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Australia (Rai Sport, diretta gratuita) 11.35 Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Australia (Sky Sport Mix, canale a pagamento)

Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Australia (Sky Sport Mix, canale a pagamento) 13.10 Mondiali Singapore 2025: Montenegro-Grecia (Sky Sport Mix, canale a pagamento)

Mondiali Singapore 2025: Montenegro-Grecia (Sky Sport Mix, canale a pagamento) 14.45 Mondiali Singapore 2025: Romania-Italia (Rai Sport, diretta gratuita)

Mondiali Singapore 2025: Romania-Italia (Rai Sport, diretta gratuita) 14.45 Mondiali Singapore 2025: Romania-Italia (Sky Sport Mix, canale a pagamento)

RUGBY

09.05 Test Match: Nuova Zelanda-Francia (Sky Sport 1, canale a pagamento)

Test Match: Nuova Zelanda-Francia (Sky Sport 1, canale a pagamento) 17.10 Test Match: Sudafrica-Italia (Sky Sport Arena, canale a pagamento)

Test Match: Sudafrica-Italia (Sky Sport Arena, canale a pagamento) 17.10 Test Match: Sudafrica-Italia (Sky Sport 1, canale a pagamento)

Test Match: Sudafrica-Italia (Sky Sport 1, canale a pagamento) 21.40 Test Match: Argentina-Inghilterra (Sky Sport Arena, canale a pagamento)

Test Match: Argentina-Inghilterra (Sky Sport Arena, canale a pagamento) 21.40 Test Match: Argentina-Inghilterra (Sky Sport 1, canale a pagamento)

TENNIS

14.00 Wimbledon: Finale Doppio Maschile Glasspool/Cash-Pel/Hijikata (Sky Sport Tennis, canale a pagamento)

Wimbledon: Finale Doppio Maschile Glasspool/Cash-Pel/Hijikata (Sky Sport Tennis, canale a pagamento) 17.00 Wimbledon: Finale Femminile Anisimova-Swiatek (Sky Sport Tennis, canale a pagamento)

