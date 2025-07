Arbitri, chi è Turrini di Firenze

Il fischietto toscano promosso in CAN A-B dopo 5 stagioni di crescita costante in C. Stile sobrio, personalità equilibrata e un futuro da scrivere

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Niccolò Turrini, classe 1993, è un arbitro italiano in forza alla sezione AIA di Firenze. Negli ultimi cinque anni ha maturato un’esperienza solida in Serie C, dirigendo finora 63 partite del torneo. Ora si appresta ad approdare in Can A-B nella prossima stagione 2025/26. Insieme al toscano, sono stati promossi pure Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Giuseppe Nucera di Palermo, Andrea Zanotti di Rimini e infine Andrea Calzavara di Varese.

La carriera di Turrini

Classe 1993, Niccolò Turrini è originario di Firenze e fa parte della locale sezione AIA. Dopo l’esordio a livello regionale nel 2017, la sua carriera ha seguito un percorso lineare e meritocratico: dalla CAN D, dove si è fatto notare per l’equilibrio nella gestione dei match, alla CAN C, categoria dove ha maturato una solida esperienza. Tra Coppa Italia Serie C, regular season e playoff, ha diretto circa 60 partite complessive tra il 2020 e il 2025. La promozione alla CAN B per la stagione 2025/26 è il riconoscimento del lavoro svolto con coerenza e affidabilità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Uno stile sobrio ma deciso

Turrini è un arbitro che punta su compostezza e dialogo, preferendo il richiamo verbale alla sanzione immediata. Non si lascia condizionare dall’ambiente o dall’importanza del match, qualità che lo ha reso spesso designabile in gare equilibrate o potenzialmente calde. In media adotta un uso moderato dei cartellini: circa 4 ammonizioni a partita e un numero contenuto di rossi o rigori, indice di una gestione attenta ma non eccessivamente severa. È considerato un fischietto dallo stile sobrio, che sa quando intervenire senza rubare la scena al gioco.

La promozione e le prospettive di carriera

Con la recente promozione in CAN B, Turrini entra ufficialmente nel gruppo di arbitri candidabili per la Serie B e, potenzialmente, per alcune gare di Serie A in futuro. La sua affidabilità e il basso tasso di errori nelle valutazioni lo rendono un profilo apprezzato anche dai designatori. Per lui si aprono ora nuove sfide, con un campionato di alto livello e partite che metteranno alla prova la sua personalità e la tenuta sotto pressione. Un passo avanti nella carriera di un arbitro che, senza proclami, si è guadagnato ogni traguardo sul campo.