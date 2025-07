Chi è l'arbitro Giuseppe Mucera di Palermo

Da responsabile di un'azienda di traslochi e logistica al grande salto nel mondo dell'arbitraggio: palermitano doc, è pronto a seguire le orme del concittadino Rosario Abisso.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Tra i cinque arbitri promossi dall’AIA in CAN (Commissione Arbitri Nazionale) A-B, al termine del campionato di Serie C 2024-25 c’è anche Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano, protagonista di un’ultima stagione più che positiva in Lega Pro, si è dimostrato pronto per il grande salto e per seguire le orme del concittadino Rosario Abisso.

Chi è Giuseppe Mucera, il profilo dell’arbitro della sezione di Palermo

Palermitano doc, Giuseppe Mucera è stato promosso tra i grandi arbitri del calcio italiano insieme ai colleghi Claudio Allegretta, Andrea Calzavara, Niccolò Turrini e Andrea Zanotti. Il direttore di gara siciliano, al momento della promozione, vanta un totale di 59 apparizioni tra i professionisti e nell’annata 2024-25 ha persino arbitrato la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C (0-0), che ha consentito al Rimini di imporsi sulla Giana Erminio dopo il successo dell’andata e di portare a casa il trofeo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il profilo Linkedin di Mucera aiuta a comprendere il carattere del Giuseppe uomo e le caratteristiche della sua personalità. Esperto di formazione didattica e di pubbliche relazioni, è sempre stato a contatto con le persone, sviluppando un’importante propensione all’ascolto. Grazie al ruolo di arbitro, ha migliorato le sue capacità di problem solving e comunicative, nonché al gioco di squadra e al team work con assistenti di linea e quarto ufficiale.

Tanti i lavori svolti all’alba della sua carriera, prima di spiccare il volo nel mondo dell’arbitraggio: da attività di segreteria informatica ad addetto al check-out di un noto autonoleggio siciliano, fino a diventare responsabile e coordinatore di un’azienda di traslochi e logistica, che gli ha consentito di acquisire competenze management, decision making e leadership. Il suo sogno? Ambisce da sempre a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno di solide realtà aziendali.

Mucera, sulle orme del palermitano Rosario Abisso

Giuseppe Mucera non è certo il primo arbitro palermitano ad approdare in CAN A e B. Tra i riferimenti dei giovani direttori di gara del capoluogo siciliano, c’è senza dubbio Rosario Abisso, da anni protagonista nel massimo campionato italiano e primo arbitro palermitano a diventare internazionale, nonché professionista dal 2015.

Ora, Mucera ha l’opportunità di farsi spazio tra i grandi e di accumulare esperienza in cadetteria e nelle partite che il designatore arbitrale gli concederà in Serie A. Non sarà facile raggiungere le 113 presenze di Abisso nell’Olimpo del calcio italiano, ma c’è tempo e modo per crescere all’ombra di chi finora veniva apprezzato soltanto da lontano.