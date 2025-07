Chi è l’arbitro Calzavara di Varese

Carriera, vita privata e caratteristiche tecniche del fischietto lombardo: la storia dell'arbitro appena promosso nella massima serie italiana

10 lasciano la Can A e 5 promossi: l’Aia in vista della stagione 2025/2026 ha attuato una vera e propria rivoluzione del roster degli arbitri per la prossima annata di Serie A. Il Presidente dell’Aia Zappi ha reso noti i nomi che sono stati avvicendati dalla Can: Gianluca Aureliano, Francesco Cosso, Antonio Giua, Marco Monaldi, Alessandro Prontera, Daniele Rutella, Gabriele Scatena, Davide Ghersini. Poi anche le dimissioni volontarie di Daniele Orsato, ad inizio stagione, e di Alberto Santoro. Gli arbitri promossi invece sono Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Giuseppe Nucera di Palermo, Niccolò Turrini di Firenze, Andrea Zanotti di Rimini e infine Andrea Calzavara di Varese.

Calzavara, la consacrazione e la finale playoff

Classe ’93, nato a Vedano Olona, viene da una gavetta lunga cinque anni in Can C. Nelle ultime battute della scorsa stagione, ha raggiunto il suo picco arbitrando la finale playoff di ritorno di Serie C tra Pescara e Ternana. Proprio quella partita lo ha consacrato agli occhi di tutti con una direzione magistrale mettendo il sigillo sulla sua promozione. Una sfida che fu delicatissima da arbitrare date le tantissime polemiche che aveva suscitato la direzione del suo collega, anche lui promosso in Can A, Zanotti nella gara d’andata. Anche senza la finale, l’ultima stagione di Calzevara è stata fondamentale per ottenere la promozione e consacrarlo come il massimo standard arbitrale della Serie C: 26 partite dirette, 125 ammonizioni e 10 espulsioni

La tradizione arbitrale di Varese

Calzavara porta dunque avanti la grande tradizione arbitrale di Varese. In tanti lo immaginano come l’erede designato di Daniele Minelli, ritiratosi nell’estate 2024 e per anni rappresentanza varesotta nella massima serie. Nonostante la sua carriera fu bruscamente interrotta quando nel 2017 arrivò lo stop ad arbitrare nella massima serie, ufficialmente per motivi tecnici, ufficiosamente per una denuncia nelle graduatorie fatta da Minelli che ovviamente a Roma non hanno gradito. Nel 2022 è stato reintegrato per poi ritirarsi l’anno scorso. Il tempismo sembra perfetto per passare il testimone all’astro nascente Calzavara.

Le esperienze e lo stile

Arbitro dal 2009, Calzavara è stato promosso in Can D nel 2017 dove era stato preso di mira dai tifosi del Palermo per una direzione giudicata non all’altezza in una partita dei rosanero al Barbera contro il Savoia. L’arbitro ha poi fatto il salto in Can C nel 2020. Inoltre l’arbitro ha sperimentato anche la Serie A Femminile tra il 2019 e il 2024. In qualsiasi serie e campionato, ha sempre dimostrato grande determinazione e fermezza nelle sue decisioni. Usa spesso il giallo per farsi rispettare e mettere un freno alla partita. Si parla di lui come di un arbitro con grande qualità tecnica e che non ha mai negato di condividerla con i più giovani.