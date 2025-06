Pescara-Ternana, moviola: gol annullato al 119’ e due rossi, che polemiche

La prova dell’arbitro Calzavara all’Adriatico nel ritorno della finale dei playoff di B analizzata ai raggi X, il fischietto varesino ne ha ammoniti 6

Andrea Calzavara, la scelta per Pescara-Ternana, è al quinto anno in Lega Pro dove ha diretto oltre 60 match. In questa stagione è stato designato anche per partite di Under 20 e di calcio femminile. In totale 26 presenze stagionali con 125 ammonizioni e 10 espulsioni ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto varesino all’Adriatico-Cornacchia.

I precedenti di Calzavara con Pescara e Ternana

Calzavara aveva già diretto la Ternana due volte in stagione e sono stati due pareggi. A Sassari (1-1) il 20 ottobre e il derby con il Perugia (0-0), il 23 marzo. I precedenti con il Pescara erano 5. Nella stagione corrente aveva diretto Torres-Pescara (1-0); nel 2023-2024 Pescara-Vis Pesaro (0-0) e Cesena-Pescara (1-0); nel 2022-2023 Pescara-Gelbison (2-1) e Pescara-Potenza (5-0). In questi playoff ha diretto Vis Pesaro-Rimini (1-1).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zezza ed El Filali con Allegretta IV uomo, La Penna al Var e Maria Marotta all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Cianci, Ciammaglichella e Donati (T.); Lancini, Valzania e Tonin (P.). Espulsi: Dagasso e M. Baldini (P.)

Pescara-Ternana, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 12′, è per Cianci, al 19′ percussione di Meazzi in area, palla al piede salta diversi rossoverdi poi cade ma l’arbitro lascia correre, al 22′ ammonito anche Lancini. Nella ripresa al 16′ Dagasso entra con il piede a martello su Damian, per l’arbitro è rosso diretto. Al 23′ ammonito Ciammaglichella. Al 30′ segna la Ternana: sponda di Ferrante, tiro da fuori di de Boer che finisce sull’angolino. C’è un check del Var per una possibile irregolarità ma alla fine la rete viene convalidata. Subito dopo ammonito Donati e al 47′ giallo anche per Valzania.

Dopo 7′ di recupero si va ai supplementari in virtù dello 0-1 dell’andata. Al 10′ del 2ts ammonito Pierozzi, al 16′ giallo a Tonin. Al 18′ espulso un componente dello staff tecnico del Pescara, Mattia Baldini. Un minuto dopo Donnarumma segna ma l’attaccante rossoverde era in fuorigioco. Si va ai rigori e le parate di Plizzari regalano la promozione al Pescara.