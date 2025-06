Ternana-Pescara, moviola: umbri furiosi, in dieci dal 12’ e manca un altro rosso. Gol annullato al Delfino

La prova dell’arbitro Zanotti al Liberati nell’andata dei playoff di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto romagnolo ha ammonito 5 giocatori

Andrea Zanotti, la scelta per Ternana-Pescara, Zanotti, è al quarto anno nella Can di C, e quella di ieri probabilmente è stata la sua ultima gara di terza serie visto che è uno dei principali candidati al salto di categoria dopo una stagione dove ha diretto molte gare di primo piano. In carriera ha arbitrato 57 gare di serie C con 21 vittorie delle squadre di casa, 26 pareggi e 10 successi delle formazioni impegnate in trasferta. Vediamo come se l’è cavata ieri al Liberati.

I precedenti di Zanotti con Ternana e Pescara

Il fischietto romagnolo quest’anno aveva già diretto Pescara-Ternana, allo stadio Adriatico, gara terminata 0-0. Era anche l’unico precedente con la Ternana mentre erano quattro i precedenti con il Pescara che con Zanotti aveva ottenuto una vittoria, due pareggio ed una sconfitta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zanellati e Pistarelli con Turrini IV uomo, Meraviglia al Var e De Angeli all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Squizzato, Merola, Valzania (P.); Cianci, Millico (T.) Espulsi: Vallocchia (T.)

Ternana-Pescara, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. La svolta della gara al 12′: Vallocchia entra in scivolata colpendo con la pianta del piede la caviglia di Squizzato, per l’arbitro è rosso diretto e la Ternana resta in 10. Al 16′ entrata molto dura da parte di Squizzato su Cicerelli ma l’arbitro estrae solamente il giallo tra le proteste dei rossoverdi. Era diffidato e salterà il ritorno di domenica. Al 55′ brutta entrata di Merola che colpisce con i tacchetti la testa di Martella e viene ammonito. Diffidato, salterà il match di ritorno

Al 71′ Cangiano raddoppia per il Pescara ma il gol viene annullato per un precedente fallo di Tonin su un difensore della Ternana. All’85’ ammonito Cianci che, nervosissimo, allontana un pallone dopo un fischio avverso. All’88’ giallo per Valzania, che ferma Aloi in ripartenza. Al 93′ ammonito anche Millico dopo un fallo su Lancini. Dopo il recupero Ternana-Pescara finisce 0-1.