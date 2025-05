Pescara-Cerignola, moviola: l’arbitro perde la testa, espulso Foggia ma aveva ragione! La contestazione dei tifosi

La prova dell’arbitro Mastrodomenico nella semifinale dei playoff analizzata ai raggi X, il fischietto lucano ha ammonito due giocatori

Leonardo Mastrodomenico, la scelta della Can-C per i playoff di C, ha trentadue anni ed è professionista dalla stagione 2021/22. L’arbitro lucano è stato molto utilizzato nelle ultime settimane infatti, ha diretto il play out Milan Futuro-Spal 1-0 e il play off LR Vicenza-Crotone 1-0 ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Mastrodomenico con Pescara e Cerignola

Due i precedenti con gli abruzzesi, Gubbio-Pescara 1-2 del novembre 2024 e Perugia-Pescara 0-0 del gennaio 2025, quattro gli incroci con i pugliesi (che con il fischietto di Matera ne ha vinte due e pareggiate due).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Santarossa e Laghezza con Silvestri IV uomo, Nasca al Var e Cerbasi all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Letizia, Bianchini. Espulso Ligi.

Pescara-Cerignola, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 29′ ammonito Letizia per un fallo su Bianchini. Nella ripresa dopo 8′ giallo proprio per Bianchini. Al 18′ viene espulso il ds abruzzese Foggia per proteste dopo un brutto fallo di Ligi su Valzania non sanzionato ma aveva ragione lui: l’arbitro viene infatti richiamato all’on field review dal Var ed estrae il rosso per Ligi. Unica nota stonata per il Delfino: nonostante il clima di euforia per i risultati, non mancano i cori contro il presidente Daniele Sebastiani da parte della tifoseria organizzata. Dopo il recupero finisce 1-1 e il Pescara va in finale dove incontrerà la Ternana.